Leclerc: "La Ferrari non ha mostrato tutto, Red Bull parte davanti"

Il GP del Bahrain si apre con le consuete parole del giovedì, primo rito di 23 in una stagione nella quale la Ferrari deve correre in lizza per la vittoria dei titoli iridati.

GP Bahrain, gli orari TV

All'inseguimento di Red Bull

"L'obiettivo è quello di migliorare ancora, Red Bull è partita forte, Max sembra essere molto molto forte. Sono stati solo test ed è difficile quantificare quanto siano avanti ma lo sono", la premessa di Leclerc. "Resta del lavoro da fare e l'obiettivo è fare meglio dell'anno scorso".

Il borsino della Formula 1

Occhi puntati sulle prove libere 2, quando avremo le simulazioni di passo gara, meglio confrontabili rispetto a quanto non sia accaduto nei test, dove la Ferrari è stata indicata dalle indiscrezioni con un maggior carico di benzina rispetto agli scenari simulati da Red Bull. La competitività della RB19 certo non si è esaurita nei tempi e nel passo visto la settimana scorsa, anche nel box dei campioni del mondo in carica c'è dell'altro da mostrare in pista.

Leclerc, sul potenziale della SF-23, si limita a sottolineare: "Non intendo dire quanto avete visto del potenziale, non abbiamo mostrato tutto ma nemmeno Red Bull l'ha fatto. Lo vedremo in qualifica, è difficile sapere a che livello siamo, ma il quadro globale mi dice che forse siamo un pochino dietro".

L'avvio conta, gli sviluppi di più

Definire quel "pochino", quantificarlo in decimi, centesimi sarà cruciale per capire il recupero attuabile nell'arco di una stagione nella quale Red Bull avrà minori risorse destinabili allo sviluppo con gli strumenti di simulazione (per gli effetti della sanzione in violazione del budget cap e per lo scarto che subisce chi vince il mondiale Costruttori).

"E' importante iniziare con il piede giusto ma non è tutto. Gli sviluppi sono altrettanto - se non più - importanti. Sono stati test molto positivi, abbiamo fatto molti giri, senza problemi di affidabilità e condotto tutte le verifiche che volevamo fare sulla macchina", spiega Leclerc. "Sono stati dei test positivi ma per capire il nostro livello rispetto agli altri dovremo aspettare".

Vasseur sa estrarre il meglio

La Ferrari che parte dal Bahrain è diversa e non solo per il progetto evoluto. Ha cambiato team principal e riorganizzato la linea di comando sul fronte delle strategie. Di Frederic Vasseur, Leclerc dice: "Penso che Fred sia molto bravo nell'estrarre il meglio dalle persone, mettendo tutti nelle condizioni migliori di lavorare e vediamo dei benefici già in questo week end.

Saranno i suoi primi 3 giorni in pista in un week end di gara: è molto presto, scoprirà tante cose nuove e vedrà come lavora il team in un week end di gara. È ancora presto ma è stato impressionante vedere come è riuscito a mettersi a proprio agio in un team così grande e rapidamente".

Ferrari verso il GP del Bahrain, Vasseur: "Il Mondiale non si decide domenica"