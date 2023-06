F1 GP Canada: la cronaca del successo numero 41 di Verstappen

Luogo: circuito di Montreal

21:37

Max Verstappen vince il GP del Canada!

Vittoria numero 41 per l'olandese, che eguaglia così Ayrton Senna, mentre la Red Bull ottiene il successo numero 100.

Secondo Alonso, seguito da Hamilton, Leclerc, Sainz e Perez. Chiudono la top 10 Albon, Ocon, Stroll e Bottas.

Another FANTASTIC DAY at the office!! That’s officially 100 wins for the team. #canadiangp pic.twitter.com/Al5uCZYRtO — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) June 18, 2023

21:34

Attenzione all'ala posteriore di Ocon

Balla l'ala posteriore della Alpine, che cerca di difendersi dagli attacchi della McLaren di Norris.

21:31

5 giri alla fine

Quando mancano solo 5 giri al termine del GP, Hamilton non molla Alonso, mentre le Ferrari mantengono stabilmente il 4° e il 5° posto: ottimo il passo delle due SF-23 qui in Canada.

21:25

Hamilton all'attacco di Alonso

Si avvicina la Mercedes numero 44 all'Aston Martin di Alonso: solo 1,7 secondi tra i due.

21:18

Si ritira Russell

Rallenta George Russell, che rientra ai box: niente da fare per lui, si ritira la Mercedes numero 63.

21:15

Gara difficile per Perez

Nonostante le gomme più morbide rispetto a Ferrari, il messicano non riesce a guadagnare sulle due Rosse: Checo si trova attualmente a 5,2 secondi da Sainz.

21:07

Situazione gomme: ecco chi monta cosa

Mentre Verstappen inizia il 46° giro, ecco le gomme che montano i primi 10: Verstappen, Hamilton, Perez e Bottas montano le Medium gialle, mentre gli altr stanno girando sulle Hard.

21:03

Alonso e Perez ai box

Lo spagnolo e il messicano vanno anche loro a cambiare le gomme: ora tutti i primi 6 hanno effettuato quella che presumibilmente sarà la loro ultima sosta.

Intanto stupisce Alex Albon, ottimo 7° con la Williams.

20:59

Anche Leclerc al pit stop

Dopo Sainz, anche Leclerc monta le gomme Hard: le due Ferrari sono attualmente quarta e quinta, ma attenzione a Perez che va all'attacco.

Nel frattempo, rientra anche Hamilton che monta le Soft.

Both drivers pitting for hard tyres ??



Back into action in the same positions #CanadianGP pic.twitter.com/YfxpaqpH4h — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) June 18, 2023

20:57

Sainz ai box: monta le Hard

Primo pit stop per la Ferrari in questo gran premio: Sainz monta gomme dure al giro 39

20:53

Contatto Magnussen-De Vries

Si urtano il pilota della Haas e quello dell'AlphaTauri: i due restano "incastrati" in una via di fuga, ma con qualche manovra in retromarcia riescono a tornare in gara.

Lap 35/79: Kevin and De Vries tangle at turn three which forces them into the run-off area and they both lose a load of time. Kevin down to P18 now…#HaasF1 #CanadianGP — MoneyGram Haas F1 Team (@HaasF1Team) June 18, 2023

20:51

Bene il passo gara delle Ferrari

Si rivela positivo il passo gara delle due FerrarI SF-23 aggiornata con il nuovo pacchetto aerodinamico introdotto a Barcellona: Leclerc e Sainz sono distanti rispettivamente 10 e 12 secondi da Verstappen. Le due Rosse, ricordiamo, sono ancora sulle gomme Medie montate a inizio gara, 34 giri fa.

20:47

La classifica dopo 30 giri

Conclusi i primi 30 giri di gara, Max Verstappen è ancora leader con quasi 4 secondi e mezzo di vantaggio su Alonso, Segue Hamilton, terzo, poi Leclerc, Sainz e Perez.

20:38

Nessuna penalità per Hamilton e Norris

Nessuna penalità per unsafe release per i due piloti britannici.

20:37

Alonso supera Hamilton!

Lo spagnolo passa l'inglese e si riprende la seconda posizione.

20:35

Norris all'attacco

Dopo la ripartenza Lando Norris supera prima il compagno Piastri e poi la Haas di Magnussen. Ora è nono dietro Bottas.

20:31

Verstappen velocissimo

Alla ripartenza il pilota della Red Bull segna subito il giro veloce: ha già un secondo e mezzo di vantaggio su Lewis Hamilton.

20:27

GP Canada, si riparte

Rientra ai box la Safety Car, la gara riprende con Verstappen in prima posizione davanti a Hamilton, Alonso, Leclerc, Sainz e Perez.

20:23

Riparte Russell. unsafe release per Hamilton?

Dopo le riparazioni torna in pista in ultima posizione George Russell. Intanto Lewis Hamilton potrebbe essere penalizzato per unsafe release: è uscito dalla sua piazzola mentre stava transitando l'Aston Martin di Fernando Alonso.

20:20

Russell a muro, Safety Car in pista!

Il pilota della Mercedes urta il muro e procede lentamente in pista. Safety Car in pista, rientrano ai box Verstappen, Hamilton, Alonso e altri ancora. Restano fuori i ferraristi e Perez.

20:16

Lotta a 3 tra Alonso e le Mercedes

Mentre Verstappen cerca di fuggire via, si infiamma la lotta per il secondo posto tra Hamilton, Alonso e Russell.

20:13

Virtual Safety Car attiva!

La Williams di Sargeant ferma in pista: i piloti rallentano per rispettare il regime di VSC, ma si riparte subito

VIRTUAL SAFETY CAR (LAP 8/70)



Logan Sargeant gets an urgent message to pull over, and retires from the race



The car is cleared quickly and we're back up to speed#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/BdZijxFhP5 — Formula 1 (@F1) June 18, 2023

20:10

Alonso a caccia di Hamilton, tutto ok Sainz

Dopo aver subìto il soprasso dalla Mercedes, Fernando Alonso cerca di riprendersi il secondo posto. intanto dai box Ferrari arriva la conferma: nessun danno sulla Ferrari di Sainz dopo il passaggio sul dissuasore mentre lottava con Perez.

20:07

Subito ai box Tsunoda

Il pilota dell'AlphaTauri entra ai box e monta gomme Hard: è il primo pilota a fermarsi in questo GP.

lap 2/70: @yukitsunoda07 pits to take the hard compound pic.twitter.com/09g62Avu8g — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) June 18, 2023

20:05

Hamilton supera Alonso al via, lotta Sainz-Perez

L'inglese supera lo spagnolo e si porta in seconda posizione dietro alla Red Bull di Verstappen. Dietro Leclerc sale in nona posizione, mentre Sainz riesce ad avere la meglio su Perez dopo un duello durato tutto il primo giro.

20:03

GP Canada, si parte!

Si spengono i semafori a Montreal: prende il via il gran premio del Canada!

19:55

5 minuti al via

Piloti tutti pronti alla procedura di partenza: la gara si svolgerà in 70 giri, per una distanza complessiva di 305,27 chilometri.

19:50

Verstappen a caccia di record

Il pilota olandese, che oggi scatterà dalla pole position, potrebbe ottenere oggi la centesima vittoria di Red Bull, e la sua personale vittoria numero 41: le stesse di Ayrton Senna.

Raise a hand if you're ready for the #CanadianGrandPrix pic.twitter.com/1FFk3D0ah7 — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) June 18, 2023

19:42

Ultimati gli interventi sulla Ferrari 16

I meccanici del Cavallino hanno completato le riparazioni sull'auto di Charles Leclerc: il pilota della Ferrari sarà regolarmente al via del gran premio.

19:35

Meccanici al lavoro sulla Ferrari

Mentre manca meno di mezz'ora al via, i meccanici del Cavallino stanno lavorando sulla vettura di Charles Leclerc: stanno riparando una parte del fondo della SF-23 del monegasco.

19:31

Leclerc rende omaggio a Gilles Villeneuve

Il ferrarista questo week end sfoggia un casco ispirato a quello del pilota canadese a cui è intitolata la pista di Montreal.