Doppio ePrix di Valencia alle porte per la Formula E, nel week end del 24 e 25 aprile si torna in pista, per poi puntare Montecarlo, l'ePrix di Monaco dell'8 maggio. E poi? Poi c'è un calendario di Formula E che si completa, arrivando a 15 ePrix, mai così tanti da quando è nata la serie elettrica.

E' ancora un calendario scritto con le evidenti limitazioni dettate dal Covid, nello specifico portano l'esclusione di Marrakesh e Santiago del Cile, quest'ultima tornerà nella Stagione 8, come Seoul e Sanya.

Puebla in pista, Hermanos Rodriguez resta un ospedale

Dopo Monaco si aprirà una parentesi nord americana, a partire da Puebla, nuova e inedita sede dell'ePrix del Messico. Il circuito permanente di Città del Messico è ancora uno spazio destinato a ospedale da campo per gestire la pandemia, pertanto la Formula E ha dovuto ripiegare sull'alternativa Puebla, ove si correranno due ePrix, il 19 e 20 giugno.

Sarà poi la volta del decimo e undicesimo ePrix, New York nella consueta cornice di Brooklin, dove si correrà il 10 e 11 luglio. Due settimane più tardi, doppio appuntamento londinese, all'esordio la gara intorno (e all'interno) della struttura dell'ExCel. Avrebbe dovuto esordire nel mondiale lo scorso anno, la pandemia ha rinviato i piani. A Londra, il 24 e 25 luglio si scriverà una delle ultime pagine del mondiale.

Epilogo, ancora con doppia gara nel week end, sabato e domenica, il 14 e 15 agosto a Berlino, a Tempelhof.

Programmazione intensificata

"Presentare il calendario completo per questa stagione è un risultato di enorme portata per tutti. Comprende il maggior numero di gare che abbiamo mai corso in una stagione e dimostra il nostro continuo impegno nel creare una programmazione che genera slancio e verrà seguita dai tifosi e dal pubblico in tutto il mondo.

Quattro eventi con doppia gara a Puebla, New York, Londra e Berlino saranno la scena perfetta per incoronare il primo campione del mondo FIA Formula E", commenta Alberto Longo, amministratore della F.E e co-fondatore.