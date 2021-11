Una Red Bull sugli scudi, una Mercedes attualmente costretta ad inseguire, ma entrambe troppo veloci per il resto della concorrenza. E' quanto emerge osservando le simulazioni di passo gara effettuate nel corso delle FP2 del GP del Messico, con Verstappen a fare la voce grossa.

Pista ancora in evoluzione

C'è da fare però una premessa: le simulazioni sui long run sono state in parte macchiate dal traffico, soprattutto quello in un terzo settore tortuoso, cui si aggiunge un'osservazione obbligata, cioè che la pista, sporchissima nelle FP1, continuerà a migliorare nel corso del fine settimana, un aspetto da tenere in considerazione al momento di prendere le decisioni definitive per quanto riguarda gli assetti. Quest'ultimi dovranno anche tenere in conto del graining, apparso diffusamente sulle vetture nel corso delle FP2: con la poca aderenza fornita dal tracciato, quando andavano a spingere i piloti iniziavano a scivolare innescando l'ormai famoso fenomeno sulle coperture, una condizione da tenere in considerazione per la gara. I tecnici, tuttavia, si augurano di poter scongiurare questo pericolo grazie ad una pista più gommata alla domenica.

Mercedes si difende con le Hard, ma RB16B velocissime

Fatta questa premesse, ecco i tempi: al momento chiara la supremazia di Verstappen, che ha girato solo con la mescola media (C3) con un passo sull'1'21", risultando un paio di decimi al giro più rapido del compagno di squadra. Anche la Ferrari ha effettuato le sue prove con la sola mescola media, con riferimenti simili tra i due piloti ma in entrambi i casi lontani di più di 1" al giro da Verstappen. Al momento è giusto dire che la Rossa deve guardarsi più le spalle, ed al momento l'avversaria più pericolosa non sembra la McLaren (in pista con il solo Norris per il guasto sulla macchina di Ricciardo, con Lando non all'altezza delle due SF21), quanto piuttosto l'AlphaTauri di un velocissimo Gasly, autore di un run di rilievo con gomma dura. Con la stessa gomma molto bene anche Fernando Alonso, protagonista di uno stint lunghissimo e con tempi molto incoraggianti.

Diverso il lavoro in casa Mercedes, con le W12 ad alternare mescola morbida e mescola dura: Hamilton è andato meglio con la C4 rispetto a Bottas, poi però Lewis è stato più in difficoltà con la C2, anche per via del traffico. Tuttavia, i tempi incoraggianti di Valtteri con la hard consentono di parlare di una Mercedes non ancora spacciata, ma di certo non favorita.

