Hamilton affranto a Melbourne: "Qualunque cosa proviamo non funziona"

La frustazione di un 7 volte campione del mondo che non sono non è abituato a perdere, ma si ritrova addirittura fuori dalla Top 10. Lewis Hamilton e questo Mondiale di F1 2022 non vanno decisamente "d'accordo" viste le prestazioni di questa nuova Mercedes. Al termine del venerdì di prove libere del GP d'Australia Hammer non nasconde la delusione di chi ha provato ogni soluzione possibile e attuabile, ma non raccoglie alcun miglioramento. Proprio lui che a Melbourne era invece abituato a stupire i tifosi e a svettare sul resto del Circus.

"Il piano in qualifica? Non possiamo fare molto"

"Sinceramente non so cosa dire, dobbiamo analizzare tanti aspetti - ha detto Hamilton -. Personalmente mi sento bene, normale. Ma è stata una giornata complicata e soprattutto nella seconda sessione di prove libere dove non ho mai trovato il ritmo. Ci troviamo in una situazione non semplice perché qualunque cosa proviamo non funziona. Ogni cambiamento che portiamo non ci dà nessuna differenza. Questo è anche difficile da accettare: sei ottimista, ma poi non ottieni risultati. Tuttavia, il distacco di oltre un secondo dal Leclerc è quello che è. Abbiamo fatto qualche modifica prima delle FP2, ma alla fine le FP1 erano andate meglio.

Il nostro piano per domani? Non sarà troppo complicato tornare indietro con il setup, ma non possiamo fare molto. La situazione è questa e dobbiamo sistemarla. Anche quando fai un buon giro, poi ti ritrovi 1.2 secondi dietro. Non miglioriamo. In vista della qualifica, non possiamo fare molto, ma dobbiamo trovare delle soluzioni".