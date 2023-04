Hamilton si schiera con Lukaku

Il finale della semifinale di andata Coppa Italia tra Juventus e Inter , non verrà ricordato per il rocambolesco pareggio allo scadere, su rigore, dei neroazzuri di Milano, ma per lo spettacolo vergognoso visto tra campo e spalti. L’attaccante dell’Inter, Lukaku, è stato vittima di insulti e cori razzisti da parte di alcuni tifosi della curva dei Bianconeri, che ha voluto azzittire con un’esultanza provocatoria dopo aver segnato il gol decisivo dell’1-1 finale.

Hamilton dalla parte di Lukaku

Dentro al campo, nervi tesi e rissa finale tra i giocatori, fuori il mondo dello sport si è schierato unanime di fianco al giocatore belga, contro chi l’ha insulto in maniera becera e inumana. Solidarietà arrivata anche da Lewis Hamilton. Il campione inglese, vittima a sua volta di razzismo (vi ricordate le parole ignobili di Piquet?) e da sempre schierato conto questa piaga che ancora avvelena il vivere in armonia tra i popoli, non ha perso tempo per mandare via social il suo sostegno a Lukaku.

Lo sport dovrebbe unire, sempre.