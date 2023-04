Ferrari, test al Mugello con la SF21

It’s always great being back behind the wheel of a #F1 car



Especially if you are in the stunning @MugelloCircuit pic.twitter.com/RdWE2uZaFO — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) April 18, 2023

Endurance ed F1 insieme

A renderlo noto è stata la stessa Ferrari che sui social ha documentato la giornata di attività in pista. La prima cosa che salta all'occhio è la presenza sia dei piloti Endurance che di F1, come Shwartzman, in un test dalle varie sfaccettature. Con una vettura vecchia di due anni ed appartenente al vecchio ciclo tecnico ovviamente non si possono effettuare prove valide per lo sviluppo attuale, ma se la Rossa gira certamente un motivo c'è. In primis quello di far girare con una F1 piloti che non la testano da un po', ed al tempo stesso mettere alla prova il gruppo di persone che compongono la squadra test, con giovani tecnici e giovani meccanici che prendono dimestichezza con la strumentazione del box di F1.

E' poi anche un modo di tenere "allerta" Shwartzman e Giovinazzi, i primi indiziati a salire al posto di Leclerc o Sainz in un weekend di gara in caso di forfait forzato da parte di uno di questi due. In aggiunta, aspetto non secondario nell'epoca dei simulatori più sofisticati, anche girare con una monoposto vecchia può essere utile per migliorare la calibrazione della realtà virtuale e confrontare i dati tra l'asfalto e lo stesso simulatore.