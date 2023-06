Vettel, dalla F1 alla vela: al via la nuova avventura con il team tedesco

Dall'asfalto dei circuiti alle onde del mare, sempre all'insegna della competizione e della velocità. Il quattro volte Campione del Mondo F1 Sebastian Vettel ha annunciato il suo coinvolgimento nel team Germany del SailGP , competizione internazionale di vela nata nel 2019 e con un fitto calendario di gare nei mari e negli oceani di tutto il mondo. Il pilota tedesco avrà un ruolo non solo di investitore, ma lavorerà a stretto contatto con il team, in particolare con il velista olimpico Eric Heil . “Le regate sono entusiasmanti e sono felice di essere vicino a loro con un gruppo motivato di giovani velisti” ha detto Vettel.

F1 2023, il calendario dei prossimi GP

Vettel: "Tanti parallelismi tra F1 e vela"

Che si tratti di una monoposto di Formula 1 o di una barca da regata, il richiamo della velocità sembra irresistibile per Sebastian Vettel, che dopo essere ricomparso nel paddock di un gran premio lo scorso week end a Monaco ha annunciato la sua partecipazione al team Germany nella SailGP. “Vedo molto potenziale nella SailGP che inizia ora la sua quarta stagione, la prima con una squadra tedesca – ha spiegato l'ex pilota di Toro Rosso, Red Bull, Ferrari e Aston Martin - I parallelismi tra i velisti e la Formula 1 esistono da tempo. Le barche sono affascinanti e le velocità sull'acqua sono incredibilmente alte”. I catamarani F50 utilizzati nella serie sono infatti in grado di raggiungere i 100 km/h.

Vettel ha poi voluto sottolineare l'impegno della SailGP in un tema che sta particolarmente a cuore al pilota tedesco, quello della sostenibilità: "La serie non utilizza solo l'energia eolica, ma si sforza anche di stabilire nuovi standard di sostenibilità nello sport" ha detto Sebastian. Il primo appuntamento della stagione 2023 della SailGP è fissato per il 16-18 giugno a Chicago. Il campionato si comporrà di 12 regate, una delle quali si disputerà in Italia, a Taranto, dal 12 al 14 settembre.

GP Monaco: le pagelle