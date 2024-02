Addio a Pietro Corradini

Alla scuderia Belle Epoque, alla corte della grande Monica Zanetti, Pietro - in Ferrari sino ai primi Anni ’90, dove era aveva lavorato alla F40 stradale -, ha vissuto la sua seconda giovinezza, ormai da vero guru delle Ferrari F.1. Cinque anni fa aveva goduto nel ritrovare Scheckter e Forghieri insieme al box di Monza, per i 40 anni dell’iride T4. Infine, come ultima gioia, il regista Michael Mann lo ingaggia come comparsa ai box Ferrari per la Mille Miglia 1957 nel suo iconico film e così Pietro vive in differita la sola epoca che gli mancava, in Ferrari: "Il regista è un grande. In una scena dovevo mangirrmi una banana e l’ha rifatta sette volte. Ho fatto indigestione di potassio, ma è un gran bel film. Sono contento".