Piastri è l'ago della bilancia ma deve fare di più

Sinceri: davvero vi interessa il mondiale Costruttori? Avete mai fatto una sfilata in macchina col bandierone fuori dal finestrino per il trionfo fantasmagorico della vostra Casa preferita? Ricordate l’anno in cui il titolo fu istituito? Sapete che per tre decadi piene si è corso senza che la Coppa per le Case avesse titolarità iridata in F.1 e nessuno se ne è mai manco accorto?

Volete la verità? Del mondiale Costruttori F.1 non frega niente a nessuno. O meglio, frega forse solo a Zak Brown e al commercialista della McLaren, perché non v’è niente di più sciapo e avulso dal contesto del Circus di questo loffio riconoscimento. Visto che la F.1 nasce, prospera, esiste e cresce solo ed esclusivamente nella sublimazione individualistica, solipsistica ed esclusiva del pilota campione del mondo che riesce a battere tutti gli altri. Non a caso si chiama Formula Uno.

A Miss Italia conta solo chi vince Miss Italia, poi se ci sono più bionde, più more, più rosse in top ten, boh, faranno loro.

Insomma, a parte l’odiosa e frigida classfica spartidollari per le ditte, in questa F.1 ciò che tira davvero, venendo a noi, è la sfida acchiappa Max.

Giro veloce Ricciardo: "strano" per Stella, un regalo per RB

Norris, ci vuole un aiutino da parte di Piastri

E con Lando Norris a -52 punti a sei GP e tre Granpremietti dalla fine, c’è ben poco da stare allegri, soprattutto in casa McLaren. Anche perché la fase cruciale della sfida è cominciata da un pezzo - il team Orange Papaya è in superiorità prestazionale sulla Red Bull da Miami, tredici Gp orsono -, ma di fatto Norris contro Max non solo non gode di nessun aiuto di fatto, dal compagno di squadra australiano, ma, al contrario, fin qui si è dovuto guardare da lui come se si trattasse - e ahimé fatti alla mano si tratta - di un avversario giurato.

Tutto era inizato lo scorso anno, quando Piastri aveva rifilato a Lando una ruotata (del tutto inutile e gratuita) alla prima variante a Monza, seguita da una certa resistenza a dargli strada in Giappone, a Suzuka, segni di un atteggiamento non proprio incline al gioco di squadra, perfino quando non c’è niente da perdere.

Piastri ha i favori della stampa, ma...

Quest’anno, poi, si arriva al paradosso. Incredibilmente Piastri continua a godere dei favori sperticati di gran parte della stampa - “è sensazionale!” “è freddissimo!”, “è favoloso!”, “è il nuovo Prost!” “è il giovane più in ascesa!”, quando invece in ottica mondiale Piloti a tutt’oggi, oltre a ritrovarsi nella posizione di ago della bilancia, Oscar, volente o nolente, fa favori soltanto a Max. Un esempio bello grosso? Norris a oggi vince tre GP, al volante di una McLaren strepitosa. E Max medesimo dov’è, tutte e tre le volte? Be’ arriva sempre ottimo secondo, di fatto limitando al massimo i danni.

E Oscar, invece? Disperso in Libia, ogni volta, quando invece avrebbe potuto e dovuto come minimo inflarsi tra i due, per allargare la forbice - senza rimetterci niente di suo - e rendendo allo stesso tempo ben più devastanti gli effetti del tris di Lando. Invece niente.

In compenso in altre gare - vedi la folle Monza - Piastri è lì, a piazzare una strabiliante staccata a vita persa contro il compagno di squadra, di fatto quasi buttandolo fuori alla Roggia, rovinandogli la gara, salvo restargli davanti alla fine, quando invece una swap position tra i due avrebbe almeno risarcito in extremis Lando del quasi harakiri iniziale. Invece niente.

Della serie: quando servirebbe averlo bello tosto allo stesso passo per far danno a Max, Piastri non c’è mai, ma quando c’è per impicciare e tentare di far casini, stai pur sicuro che l’australiano sarà lì, a tappare il tubo dell’ossigeno, come un Tir in mezzo al vicolo mentre passa l’ambulanza.

Sfoglia le pagine per continuare a leggere (1/2)