Leclerc, le novità obbligate a Barcellona metteranno le ali? "Sarà una svolta"

Annunciato, a sorpresa, a inizio anno, l’ intervento della Federazione sulla flessibilità dell’ala anteriore entrerà in vigore dal Gran Premio di Spagna e ridurrà, a parità di test e carichi applicati, il margine di flessione ammesso dal regolamento sui flap. Si passerà dai 15 millimetri di flessione concessa fino a oggi ai 10 millimetri. Una stretta ulteriore su una materia di eterna discussione. Una stretta che metterà in discussione l’ordine dei valori visto nelle prime 5 gare?

Un componente cruciale su differenze minime

I distacchi tra le squadre al vertice sono davvero molto ridotti, come ha confermato il GP dell’Arabia Saudita e un intervento che coinvolge un componente così centrale della monoposto, qual è l’ala anteriore, potrebbe mettere in discussione una scala dei valori che a Charles Leclerc è ben chiara al momento.

“Penso che siamo dietro in termini di prestazione della macchina, siamo dietro McLaren e Red Bull di sicuro. Io credo anche dietro alla Mercedes”, spiegava Charles domenica scorsa, al termine dell’ottima gara corsa a Jeddah.

Leclerc contento del feeling con la SF-25

Ha esplorato una direzione di assetto che, al momento, sta ripagando per lo stile di guida di Leclerc. Da Suzuka in avanti ha ottenuto il massimo dalla SF-25: “Da un lato sono andato nella direzione di cui abbiamo parlato nelle ultime tre gare e non mi sono mai sentito più a mio agio con la macchina di quanto non lo sia attualmente. Stiamo tirando fuori il massimo dalla macchina, ci serve solo una macchina migliore”.

Resta da mettere a punto un comportamento della monoposto nelle curve lente dove al momento rimedia un pesante distacco dalla McLaren, come ha espresso la qualifica in Arabia, prima ancora il bilanciamento sulle lunghe curve in appoggio di Suzuka.

Confida negli sviluppi che arriveranno in Spagna, le nuove ali che tutte le squadre dovranno gettare nella mischia per risultare in regola con la flessibilità massima consentita alle verifiche tecniche. Ala anteriore che rappresenta un componente cruciale per il direzionamento dei flussi lungo tutto il corpo vettura e nel creare il bilanciamento aerodinamico con l’ala posteriore. “Penso che un momento di svolta della stagione sarà a Barcellona, l’introduzione della nuova ala anteriore spero potrà andare un po’ a nostro vantaggio”, ha aggiunto Leclerc.