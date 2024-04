GP Cina: trionfo Verstappen davanti a Norris, Leclerc e Sainz ai piedi del podio

SHANGHAI (CINA) - Dopo una lunga assenza dovuta alla pandemia Covid, il GP della Cina è tornato in calendario per il quinto appuntamento del Mondiale di F1 2024. Nemmeno a dirlo a conquistare Shanghai è stato Max Verstappen che ha vinto indisturbata la quarta gara stagionale su cinque disputate. La Ferrari invece è riuscita a rimontare dal sesto e settimo posto sulla griglia di partenza, ai piedi del podio con il quarto e quinto posto di Leclerc e Sainz . Ripercorriamo tutte le emozioni della gara.

11:00

L'emozione di Zhou

Bagno di folla per il pilota cinese, padrone di casa Zhou Guanyu, che si è commosso a fine gara

The emotions overflow for @ZhouGuanyu24 ??



Twenty years after being a kid in the crowd, he thanks the Chinese fans for their support #F1 #ChineseGP pic.twitter.com/6qC7lhNi0i — Formula 1 (@F1) April 21, 2024

10:52

Ferrari in rimonta

Finisce bene ma non benissimo la gara della Ferrari. Le Rosse rimontano ma non riescono ad andare a podio: Leclerc è 4° e Sainz è 5°

10:50

Norris a sorpresa

Podio davvero inaspettato per Lando: l'inglese della McLaren, è il pilota del giorno, festeggia il secondo posto sul podio di Shanghai, davanti alla Red Bull di Perez

10:46

Vince Max Verstappen

L'olandese è super anche a Shanghai, dove vince il suo quarto GP stagionale

MAX VERSTAPPEN WINS IN SHANGHAI



That's Max's first victory in China



Lando Norris takes second behind the Dutchman with Sergio Perez finishing third #F1 #ChineseGP pic.twitter.com/UasqOy8PG7 — Formula 1 (@F1) April 21, 2024

10:44

Ultimo giro

Max Verstappen si avvicina alla sua quarta vittoria stagionale su 5 GP disputati

10:42

Giro 55

Ultimi due giri con Verstappen sempre primo, seguito da Norris e Perez

10:41

Giro 54

Gara da 7 camicie sudatissime per Alonso che da 3° in griglia di partenza ora è 7° e non riesce più a rimontare quando mancano solo 3 giri alla fine

10:39

Ultimi giri

Solo 5 giri alla fine del GP della Cina:

10:38

Giro 52

La Top 10:

Verstappen, Norris, Perez, Leclerc, Sainz, Russell, Alonso, Piastri, Hamilton e Hulkenberg

10:36

Giro 51

Gara complicata invece per il padrone di casa: Zhou è 15° ma ha tutto l'affetto e il tifo del pubblico

10:35

Giro 50

Duello da vecchi "amici/rivali" tra Alonso ed Hamilton: lo spagnolo va in zona DRS sul britannico che però va lungo in curva 1. Inizialmente Hammer tiene l'ottava posizione ma poi non riesce a contenere l'Aston Martin che quindi lo passa

10:33

Giro 49

Giro veloce di Alonso in 1:37.810

10:30

Giro 48

La Top 5:

Verstappen, Norris, Perez, Leclerc e Sainz.

Hamilton da 19° ora è 8°

10:28

Giro 47

Solo 10 giri alla bandiera a scacchi

10:25

Giro 45

Grande rimonta anche per Sainz, partito 8° ora è in quinta posizione, anche grazie al pit stop di Alonso

10:20

Giro 42

La Top 5:

Verstappen, Norris, Perez, Leclerc e Alonso

10:16

Giro 39

Niente da fare, la Ferrari si arrende alla Red Bull: Perez sorpassa Leclerc e si prende l'ultimo gradino del podio

10:15

Giro 38

Si difende benissimo Leclerc dagli attacchi del messicano! A sorpresa però Perez si deve guardare anche le spalle perché c'è Alonso pronto a intromettersi

10:13

Giro 37

Leclerc fatica con la nuova gomma bianca, Sainz invece con la gomma bianca usurata sta perdendo ritmo prezioso a ogni giro che passa. Charles è 3° e Sainz è 6°

10:09

Giro 35

Si ritira anche Ricciardo: l'australiano purtroppo è costretto a parcheggiarsi ai box per il grave danneggaimento del fondo della sua Racing Bulls

10:08

Fioccano le penalità

Sono ben 10 i secondi di penalità che Hulkenberg, Stroll e Sargeant dovranno scontare non aver rispettato le regole in regime di Safety Car

10:07

Giro 33

Perez mette nel mirino Leclerc: il messicano apre il DRS per riprendersi la terza posizione e sta tentando l'affondo anche se sono più di 4 i secondi che li separano

10:02

Giro 31

Bandiera verde: si torna a duellare a Shanghai!

10:02

Giro 31

C'è ancora la Safety Car in pista nonostante la monoposto di Tsunoda sia stata rimossa. Probabilmente la direzione gara sta aspettando a farla rientrare in modo tale che la pista venga pulita per bene. Via radio Leclerc è il primo a lamentarsi per questo ennesimo rallentamento

9:59

La Top 10

Ecco i primi 10:

Verstappen, Norris, Leclerc, Perez, Alonso, Sainz, Russell, Piastri, Ricciardo e Hulkenberg

9:57

Giro 29

Foratura e ritiro per Tsunoda, danni pesanti al fondo della Racing Bulls di Ricciardo

9:56

Bandiera gialla

La Safety Car è nuovamente in pista

LAP 28/56



No sooner has the Safety Car come in and it's back on track following those collisions #F1 #ChineseGP pic.twitter.com/t0LuS5kLIJ — Formula 1 (@F1) April 21, 2024

9:55

Giro 27

Maxi carambola di tamponamenti alla bandiera verde: Stroll, Tsunoda, Magnussen, Ricciardo e Hulkenberg si prendono a vicenda. Il giapponese ha la peggio ed è costretto a fermarsi

9:50

Giro 27

Bandiera verde! Riprende la gara senza la Safety Car

9:49

Giro 26

Hamilton continua a lamentarsi pesantemente via radio con il suo team: le sensazioni di guida che ha non sono per nulla buona, sembra quasi che stia cercando di guidare una Mercedes rotta visto che continua a ripetere che la monoposto scivola dappertutto ed è ingestibile. Hammer è 13°

9:46

Giro 25

Difficoltà per le manovre di rimozione della monoposto di Bottas: da virtual SC ora si è passato alla SC

9:44

Giro 24

La Top 5, dopo i vari pit stop strategici:

Verstappen, Norris, Leclerc, Perez e Piastri

LAP 22/56



?? Virtual Safety Car ??



Bottas car has yet to be moved to safety. Multiple drivers come into the pits for a fresh set of rubber #F1 #ChineseGP pic.twitter.com/rW8aXoeIug — Formula 1 (@F1) April 21, 2024

9:42

Giro 22

Va ai box Leclerc: gomma bianca per la sua Ferrari, che rientra in quinta posizione davanti ad Alonso

9:40

Fumo per Bottas

Problemi al motore per la Sauber di Bottas. Il finlandese deve per forza fermarsi visto il fumo che esce dalla sua monoposto: è virtual safety car in pista

LAP 20/56



We have a yellow flag



Bottas reports his "engine has gone" and is out of the race ?#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/hf5l0w0VPk — Formula 1 (@F1) April 21, 2024

9:39

Giro 21

Bandiera gialla in pista!

9:37

Giro 20

Niente da fare per la McLaren, Norris si arrende: Verstappen tira la staccata e si riprende la leadership del GP di Shanghai

9:36

Giro 19

Verstappen è il più veloce in pista: ferma il crono a 1:39.519 ed è a soli 2 decimi dal leader Norris, che sta tenendo con grande grinta la prima posizione

9:34

Giro 18

Sainz è più in difficoltà rispetto a Leclerc, nonostante entrambi siano in attivo sul "piano B" come da indicazioni da muretto. Lo spagnolo va ai box e monta le hard: ora scivola in decima piazza

9:32

Giro 17

La Top 10:

Norris, Verstappen, Leclerc, Sainz, Perez, Alonso, Russell, Stroll, Piastri e Hulkenberg

9:29

Giro 15

Norris è il nuovo leader del GP della Cina, seguito da Leclerc

9:26

Giro 13

Doppia sosta per le Red Bull: Max e Checo mettono le hard e scendono in terza e sesta posizione

9:20

Giro 10

Leclerc apre il DRS: il monegasco va all'attacco finalmente e prende la sesta posizione. È partita la rimonta della Ferrari

9:27

Giro 8

Verstappen prova ad allungare il vantaggio: è a +5.8 secondi su Perez, mentre Alonso viene agganciato da Norris per il terzo posto. La McLaren va in zona podio e beffa l'Aston Martin

9:13

Giro 6

Soffre la gomma soft Hamilton: "Non sto migliorando per nulla". L'inglese della Mwrcedes è sempre penultimo e quinfdi 19°

Giro 5

La Red Bull torna in doppietta: Perez passa Alonso all’interno di curva 5

LAP 5/56



Alonso can't keep Perez behind him for long



The Mexican retakes P2#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/y8iF3neNdO — Formula 1 (@F1) April 21, 2024

9:10

Giro 4

Ferrari all'attacco: Leclerc e Sainz hanno passato Hulkenberg e mettono Russell nel mirino

9:08

Giro 3

Problemi per Sainz che va in bloccaggio

9:06

Giro 2

Le Ferrari non iniziano per nulla bene questa gara: Leclerc e Sainz scivolano addirittura in ottava e nona piazza, perdendo rispettivamente una posizione. Ci si aspettava tutta un'altra partenza

9:04

Semaforo verde

Parte senza problemi Verstappen che mantiene la prima posizione. Alle sue spalle però c'è Alonso che supera Perez e si porta in seconda posizione

??????????

??????????



LIGHTS OUT!! The 2024 Chinese Grand Prix is GO!



Alonso sweeps past Perez into Turn 1 and is up to P2 #F1 #ChineseGP pic.twitter.com/KerzgxF4fZ — Formula 1 (@F1) April 21, 2024

9:03

Parte il GP della Cina

Semaforo verde: inizia il quinto GP del Mondiale di F1 2024

9:00

Via al giro di formazione

Monoposto in pista! Tutto pronto per il GP della Cina

8:55

Le strategie dei team

Sarà una gara a due soste con soft-hard-hard, come ha previsto anche Pirelli.

Ecco le strategie migliori dei team per la gara di Shanghai: