Hamilton: "Gran lavoro del team: Ferrari era troppo veloce, Red Bull alle costole"

Gran lavoro del team

A caldo, Lewis ha detto: "Ringrazio questo pubblico, erano anni che non si vedeva così tanta gente. Ho avuto un sostegno incredibile, non c'è altro posto dove si vede questo tifo nel mondo e di questo sono estremamente grato. Io ho dato tutto, ho cercato di inseguire le Ferrari, congratulazioni a Carlos, loro erano troppo veloci per noi. Alla fine mi sono trovato in lotta con Checo e lui era troppo veloce in rettilineo per me ma ringrazio davvero la squadra per tutto il lavoro fatto, gli aggiornamenti ci hanno avvicinato e continueremo a spingere".

Manca velocità sul dritto

Poi ha proseguito: "Fatica con le gomme nuove? Non è che non riuscivo a scaldarle, abbiamo perso tempo al pit-stop ma il passo era grandioso con entrambi i set di gomme. Nel finale è stato complicato perché una volta che ti trovi una Red Bull alle costole loro sono troppo veloci in rettilineo ed è su questo aspetto che dobbiamo migliorare. Ma è un grande bonus salire sul podio per noi qui. Sono contento che nessuno si sia fatto male nel brutto incidente al via. Grazie a tutti, noi continueremo a spingere cercando di essere migliori che possiamo".

Russell: "Peccato finire la gara di casa così. Zhou? Incidente spaventoso"