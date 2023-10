Schumacher, primo test con Alpine a Jerez

Prima uscita nei colori sociali Alpine per la Hypercar A424. Il test di Jerez segue il percorso di sviluppo passato di recente da Aragon ed è stata l'occasione per la squadra transalpina di valutare le prestazioni di Mick Schumacher.

Bruno Famin non aveva fatto mistero, recentemente, della possibilità di ingaggiare Schumacher per correre nel mondiale endurance su una delle due Alpine A424 che esordiranno nel 2024 in Classe Hypercar. A Jerez, martedì, è iniziato il programma di lavoro, con Lapierre e Vaxiviere tra gli altri piloti impegnati al volante.

Le insidie dell'Endurance

Un test che rappresenta la prima presa di contatto tra Schumacher e il mondo dei prototipi a ruote coperte, una sessione di "lavoro sul campo" necessaria al team per verificare l'inserimento del pilota tedesco, attualmente riserva Mercedes in Formula 1, in un progetto del tutto diverso da quelli affrontati finora. Il mondo endurance, al di là delle prestazioni pure, è fatto di condivisione del mezzo, che inevitabilmente richiede ai piloti una notevole versatilità per quel che riguarda le regolazioni d'assetto e le preferenze di guida.

Mick Schumacher è tra i nomi valutati da Alpine per uno dei due sedili che vengono indicati ancora liberi. Se Lapierre e Vaxiviere sono due punti fermi del programma Alpine Hypercar, anche Milesi e Habsburg sono forti candidati a comporre gli equipaggi sulla A424.

Riserva in F1 e titolare nel WEC: quanti "scontri"!

Quanto alla posizione di Schumacher, interesse Alpine a parte è noto come Mercedes sia disponibile a cedere il pilota per un programma sportivo nel corso della prossima stagione. Disponibilità che non pregiudicherebbe, dalla prospettiva Mercedes, il mantenimento del ruolo di riserva, se dall'altra parte Alpine acconsentirà. Un doppio impegno non privo di sovrapposizioni di date tra le gare del WEC e quelle del mondiale di F1, senza contare le sessioni di test che Alpine porterà avanti.

Sovrapposizioni che si avranno il 2 marzo tra il WEC in Qatar e la F1 in Bahrain, il 21 aprile tra 6 Ore di Imola e GP di Cina, l'1 settembre tra WEC a Austin e F1 a Monza, poi tra 6 Ore del Fuji e GP d'Azerbaijan il 15 settembre, fino a concludersi il 2 novembre tra 8 Ore del Bahrain e GP del Brasile. Praticamente quasi ogni data del WEC ha un impegno concomitante della F1.