Nuova Peugeot 9X8: presentazione il 25 marzo

La Peugeot 9X8 rinnovata sta arrivando, è solo questione di tempo. Mancano una decina di giorni, più o meno: la data da fissare in calendario è quella del 25 marzo, ore 11 , quando la casa francese svelerà la versione del tutto rinnovata della sua hypercar per affrontare il Mondiale Endurance .

Buon debutto in Qatar

Nonostante la casa del Leone avesse anticipato il debutto della 9X8 a metà del 2022 per preparare al meglio la stagione 2023, lo scorso campionato è stato molto deludente: appena un podio (3° posto a Monza) e tante difficoltà per la squadra francese, che ha incontrato enormi difficoltà con un concetto di macchina unico, quello senza ala posteriore. Lo stesso concetto che, prima di lasciare spazio alla nuova vettura, si stava togliendo la soddisfazione di salire sul podio nella tappa inaugurale del WEC 2024 in Qatar prima di rimanere senza benzina (problema all'ultimo rifornimento), una prestazione molto positiva che, seppur con il dubbio di un BoP molto favorevole, ha fatto intravedere passi in avanti.

1812 km del Qatar: la cronaca della prima tappa del WEC 2024

Ci sarà l'ala posteriore, ma non solo

Tuttavia, come già deciso, la vettura che verrà svelata il 25 marzo sarà molto diversa: la 9X8 avrà come le altre concorrenti l'ala posteriore (versione già intravista in qualche test privato), ma si attendono di scoprire anche le altre soluzioni aerodinamiche oltre alla novità delle ruote, che saranno di dimensioni differenti. Appuntamento dunque al 25 marzo, per scoprire la nuova creatura firmata Peugeot.