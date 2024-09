WEC, altro trionfo Ferrari che riscrive la storia!

Primi ad Austin nel giorno, anzi, per fuso orario, nella notte di Monza F.1 , anche con Shwarzman - in equipaggio con Kubica e Ye sulla 499 AD Corse - che tiene a bada nel finale la Toyota di Kobayashi, penalizzata per un drive trough quaranta minuti prima, per infrazione alla bandiere gialle.

Questa in Texas è una vittoria di quelle toste davvero, per la Rossa più gialla che rossa, perché per la prima volta dell’era Elkann/Coletta/Amato la 499P riesce a far sua una gara che - finalmente! - non ha niente a che vedere con la 24 Ore di Le Mans. Era dai tempi della mitolgica Rondeau che non si incontrava una vettura così apparentemente obbligata dal destino a vincere solo alla Sarthe, anche se poi la freccia francese fece sua la 1000 Km di Monza, all’alba del Gruppo C, sfatando l’adagio, a un paio d’anni dalla conquista della Sarthe, ovvero in quella che per ella era la corsa di casa.

Tutt’altra faccenda, invece, quella in modulazione Ferrari. Il fatto è che la Hypercar maranelliana non aveva mai avuto prima la gioia di trionfare altrove nel Wec, rispetto al sacro suolo della 24 Ore, più per colpa del famigerato BoP che non per pecche sue. Fatta eccezione, direi, per la festa mancata a Imola quest’anno, ma son cose che possono capitare anche nelle migliori famiglie. In ogni caso la vittoria mancata, spogliata e un tantino scandalosamente rubata di Spa sta ancora lì a gridare vendetta e a reclamare gustizia, per la gloriosa 499P, assetata e meritevole di champagne ben al di là dei confini dell’iconica gara francese per cui è nata ed è stata concepita. Quindi ben venga il primo giorno di allure puramente in modulazione Wec, che esalta nel migliore dei modi il Cavallino Rampante.

Quel favoloso triplete Ferrari

Ferrari, corse e ricorsi

E poi schierare una vettura già leggendaria praticamente dalla nascita consente alla Ferrari sempre più spesso di scrivere pagine di storia praticamente in diretta, aggiornando il quaderno mitologico delle imprese maranelliane.

Per esempio, mettendo tre vetture al top in qualifca a Imola si era eguagliata una pari impresa risalente addirittura alla 1000 Km di Spa 1972. E adesso, trionfando in una gara del mondiale di durata extra Le Mans, si va a colmare felicemente una lacuna risalente addirittura alla 1000 Km del Nurburgring del 27 maggio 1973, quando a imporsi era stata - chiudendo inconsapevolmente un’epoca - la Ferrari 312 PB del fatato equipaggio composto da Jacky Ickx e Brian Redman.

Tanto vale allora ricordare ancora una volta che l’ultimo titolo mondiale conquistato dalla Ferrari nell’endurance risale alla stagione 1972, ottenuto matematicamente in un infuocato pomeriggio siciliano con la vittoria di Arturo Merzario e Sandro Munari alla Targa Florio del 1972, corsa il giorno 21 maggio, con la PB gestita a Floriopoli da Cesare Fiorio. Mentre, per quanto riguarda il mondiale Piloti, non esistono precedenti, perché il riconoscimento venne istituito dalla federazione solo sette anni dopo il ritiro ufficiale della Ferrari dal mondiale Marche, avvenuto improvvisamente nel gennaio 1974.

Ferrari vince negli USA ricordando “Momo”

Ma una Ferrari Prototipo che torna a vincere in America vuol dire tant’altro. Anche perché si tratta del primo successo togato della Rossa in terra a Stelle e a Strisce dopo il leggendario triplete del 1998 nell’Imsa a Daytona, Sebring e a Watkins Glen della 333 Sp realizzata da Michelotto e schierata da Kevin Doran, sotto le personali e gloriose insegne dell’appassionatissimo e compianto gentleman driver milanese Gianpiero Moretti. Così questo fresco trionfo nello stato della Stella Solitaria diventa anche il modo più bello per ricordare, rinverdire e onorare vita, opere e missioni del suo più romantico e prestigioso pilota privato.

