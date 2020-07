La Pirelli ha dato il via al suo programma di test outdoor per lo sviluppo dei pneumatici destinati al World Rally Championship 2021, con la prima sessione di prove effettuata ieri e oggi sulle strade della Sardegna. Il test driver della casa milanese è stato il pilota norvegese Andreas Mikkelsen, navigato dal connazionale Anders Jaeger, che al volante di una Citroen C3 Wrc “vestita” con una speciale livrea Pirelli realizzata per l’occasione, ha provato su fondi particolarmente abrasivi il primo giorno le gomme da sterrato a Tergu, ed il secondo giorno quelle da asfalto ad Aglientu.

WRC 2021, test gomme Pirelli VIDEO