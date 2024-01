Dakar 2024, anteprima: iscritti, calendario, percorso e come seguirla

Calendario e percorso

Due settimane di competizione con una sola giornata di sosta (13 gennaio), con antipasto il 5 gennaio e tappa conclusiva il giorno 19. In tutto, 12 tappe (più prologo) per un totale di circa 7900 chilometri percorsi nel deserto, di cui 4727 cronometrati. Da segnalare, nel percorso che si snoda lungo tutta l'Arabia Saudita, la tappa numero 6, quella dell'11 e 12 gennaio: un tour de force spalmato tra due giorni prima della sosta che vedrà i concorrenti in competizione per ben 584 chilometri, con partenza e arrivo a Shubaytah. Su singola giornata, invece, la prova speciale più lunga sarà la numero 7, quella appena dopo la sosta, lunga ben 483 chilometri cronometrati: partenza da Riyadh ed arrivo ad Al Duwadimi.

5 gennaio 2024 (Prologo) - SEA CAMP-SEA CAMP (Speciale 29 KM)

6 gennaio 2024 (Tappa 1) - ALULA-AL HENAKIYAH (Speciale 405 KM)

7 gennaio 2024 (Tappa 2) - AL HENAKIYAH-AL DUWADIMI (Speciale 470 KM)

8 gennaio 2024 (Tappa 3) - AL DUWADIMI-AL SALAMIYA (Speciale 440 KM)

9 gennaio 2024 (Tappa 4) - AL SALAMIYA-HAL-HOFUF ( Speciale 299 KM)

10 gennaio 2024 (Tappa 5) - HAL-HOFUF-SHABAYTAH (Speciale 118 KM)

11-12 gennaio 2024 (Tappa 6, Superstage) - SHUBAYTAH-SHUBAYTAH (Speciale 584 KM)

13 gennaio 2024 (Pausa) - RIYADH

14 gennaio 2024 (Tappa 7) - RIYADH-AL DUWADIMI (Speciale 483 KM)

15 gennaio 2024 (Tappa 8) - AL DUWADIMI-HA’IL (Speciale 458 KM)

16 gennaio 2024 (Tappa 9) - HA’IL-AL ULA (Speciale 417 KM)

17 gennaio 2024 (Tappa 10) - AL ULA-AL ULA (Speciale 371 KM)

18 gennaio 2024 (Tappa 11) - AL ULA-YANBU (Speciale 480 KM)

19 gennaio 2024 (Tappa 12) - YANBU-YANBU (Speciale 175 KM)

Le categorie

La Dakar 2024 non cambierà il suo formato standard, con la carovana che vivrà di classifiche differenti, categoria per categoria: moto, quad, auto, camion, veicoli leggeri (o side by side) e camion, cui si aggiungerà la "Dakar Future", una categoria riservata a mezzi innovativi che hanno come obiettivo quello di gareggiare con tecnologie moderne e meno inquinanti come i motori ad idrogeno. Ricordiamo infatti che la Dakar ha come obiettivo quello di diventare completamente sostenibile entro il 2030. In totale ci saranno 778 concorrenti, mentre i mezzi saranno così ripartiti: 137 moto, 153 auto, 46 camion, 46 quad, 80 veicoli classici, 36 veicoli leggeri e 11 veicoli appartenenti alla categoria Dakar Future.

Dakar 2024: dove vederla e come seguirla

La copertura mediatica della 46° edizione della Dakar sarà distribuita tra tv e web. In tv in Italia Eurosport e Discovery+ garantiranno una copertura con interviste, highlights e contributi alla fine di ogni tappa, così come Red Bull TV offrirà le immagini salienti al termine di ogni giornata di gara. Sul sito ufficiale della Dakar invece si potrà seguire la gara in diretta, con tanto di GPS per seguire gli spostamenti dei vari mezzi. Ovviamente anche Autosprint seguirà l'evento con la cronaca al termine di ogni tappa.

Dakar 2024: le parole della vigilia