Ott Tanak (Toyota) con una tappa all’attacco in cui ha vinto 4 delle 7 speciali su asfalto in programma (le altre 3 sono andate a Neuville), ha recuperato posizioni nella seconda tappa della 55a edizione del Rally Catalunya Costa Daurada, ed è ora terzo a 24”6 dalla Hyundai i20 del leader Thierry Neuville con Dani Sordo che lo precede al secondo posto di 3”1. Ma occhio perché anche Loeb potrebbe rientrare nei giochi, visto che è quarto a solo 6 decimo dal pilota éstone.

L’unica gara mista della stagione, sinora dominata in testa dalla Hyundai, potrebbe dunque vedere Tanak schizzare domani al secondo posto, il che praticamente gli assicurerebbe il titolo mondiale già a Salou se finisse al terzo posto la power stage. La casa coreana però punta alla doppietta per involarsi nel mondiale marche, e così la tappa finale di domani si preannuncia già molto combattuta sul filo dei decimi. Decisivi saranno i 74,14 km cronometrati in programma suddivisi in 4 crono, vale a dire quelli ripetuti due volte di Riudecanyes (16,35 km) e la nuova power stage di La Mussara (20,72 km). Da segnalare infine che nel Wrc 2 Pro è in testa Ostberg (Citroen), con Camilli invece leader nel Wrc 2 dove in nostro Fabio Andolfi (Skoda) è settimo.

Questa la classifica dopo la seconda tappa del Rally Catalunya: