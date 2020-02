l pilota gallese della Toyota Elfyn Evans si è aggiudicato il Rally di Svezia con pieno merito, dopo essere stato in testa per tutta la gara. Alle sue spalle secondo ha chiuso Tänak (Hyundai) che ha preceduto un sorprendente Kalle Rovanpera che sulla sua Toyota Yaris vincendo la power stage di Likenas, ha strappato in extremis il terzo posto a sua maestà Ogier, scusate se è poco!

Solo sesto ha invece concluso Neuville (Hyundai) che resta comunque in testa al mondiale ex equo con Evans, con Ogier terzo staccato di 5 punti. Vittoria nel Wrc2 di Mads Ostberg (Citroen C3R5), di Jari Huttunen (Hyundai) nel Wrc3 dopo una lunga lotta con Lindholm, mentre nello Junior si è imposto lo svedese Kristensson su Ford Fiesta R2, con il pilota di ACI Team Italia Marco Pollara che ha chiuso decimo conquistando un punto.

Questa la classifica finale del Rally di Svezia:

1.Evans in 1.11’43”1

2. Tänak +12.7

3. Rovanperä +20.2

4. Ogier +23.6

5. Lappi +32.4

6. Neuville +33.8

7. Breen +1:00.9

8. Suninen +1:24.5

Così il mondiale piloti:

1. Evans e Neville 42 punti

3. Ogier 37

4. Rovanpera 30

5. Lappi 24

6. Tänak 20

Questa la classifica del mondiale marche:

1. Toyota 73 punti

2. Hyundai 63

3. Ford MSport 40