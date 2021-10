La FIA ha pubblicato il calendario del mondiale rally 2022 che sarà composto da 13 gare. Come previsto 10 si disputeranno in Europa e 3 negli altri continenti, infatti oltre a Kenya e Giappone nel nuovo calendario ha trovato posto la Nuova Zelanda, che allo sprint ha battuto il Messico, che in Finlandia ha a lungo trattato con la Wrc Promoter con una delegazione capitanata da uno dei fratelli Suberville. C’è una gara che non è stata nominata e sarà su asfalto, al 99% si tratta della prova delle isole britanniche che non si terrà più in Galles ma sugli asfalti dell’Irlanda.

Questa è la bozza del campionato del mondo 2022:

- Montecarlo 20-23 gennaio

- Svezia 24-27 febbraio

- Croazia 21-24 aprile*

- Portogallo 19-22maggio

- Italia Sardegna 2-5 giugno

- Kenya 23-26 giugno

- Estonia 14-17 luglio

- Finlandia 4-7 agosto

- TBC (al 99% Irlanda) 18-21 agosto

- Grecia 8-11 settembre

- Nuova Zelanda 29 settembre - 2 ottobre *

- Catalunya 20-23 ottobre

- Giappone 10-13 novembre

* gli organizzatori devono firmare il contratto con la Wrc Promoter