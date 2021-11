La Hyundai ha comunicato questo pomeriggio che Ott Tanak, regolarmente presente la settimana scorsa ai test effettuati in Piemonte dalla casa coreana, non sarà al via a metà novembre al Rally di Monza per motivi familiari. Al suo posto correrà il finlandese Teemu Suninen, che dopo Ypres aveva interrotto la sua partnership con la MSport passando alla Hyundai, cogliendo al suo esordio in Wrc 2 con il team di Alzenau il secondo posto a Salou in Catalogna alle spalle di Camilli.

L’ACI Rally Monza 2021, in programma dal 18 al 21 novembre e prevede tre tappe e 16 prove speciali per complessivi 254,56 km cronometrati, sarà decisivo per l’assegnazione del titolo mondiale piloti tra Ogier ed Evans, e di quello costruttori tra Toyota e Hyundai.

