WRC, Neuville in testa dopo la prima tappa del Montecarlo 

Dopo la classica partenza dalla Place du Casino di Montecarlo, le sorprese non sono mancate sui 54,16 km cronometrati umidi e con qualche placca di verglas e in alcuni tratti parecchio fango, della prima tappa della gara monegasca. Ogier ha subito allungato vincendo le prime due speciali in notturna di Digne les Bains-Chaudon-Norante (19,01 km) e Faucon du Caire-Bréziers (21,18 km), ma poi sul crono di Avançon-Notre Dame du Laus (13,97 km) vinto da Evans, il pilota francese della Toyota si è girato perdendo 23”5 lasciando la leadership a Neuville (Hyundai). Il pilota belga campione del mondo ha così chiuso in testa la prima giornata di gara con un vantaggio di 2” su Evans e 12”8 su Ogier, con Tanak quarto a 27” e Fourmaux quinto a 30”. Nel Wrc 2 guida Yohan Rossel (Citroen) con il nostro Roberto Daprà (Skoda) quarto.