WRC, Rovanpera domina la prima tappa alle Canarie

Con una prestazione davvero impressionante, Kalle Rovanpera ha chiuso in testa la prima tappa del 49° Rally Islas Canarias. E’ stato praticamente un “Rovanpera Day” che ha segnato sei scratch nelle sei prove disputate, con una sicurezza incredibile. Ed anche un “Toyota Day”, visto che la Yaris Rally 1 ha dominato la giornata con ben 5 piloti nelle prime cinque posizioni di classifica. La gara è iniziata questa mattina con la prima tappa composta da 6 speciali per complessivi 118,84 km cronometrati.

Rovanpera stupisce anche sé stesso

Tutte prove classiche di questa gara ripetute due volte, vale a dire quella molto temuta da tutti di Valsequillo-Telde (26,32 km), seguita dai crono di Valleseco-Artenara (15,27 km) e La Aldea-Mogàn (17.83 km). A fine giornata il due volte campione del mondo finlandese ha così chiuso la prima tappa con un vantaggio di 26”8 su Ogier, con Evans terzo a 36”4, Pajari quarto a 55”8 e Katsuta quinto a 1’06”0. Poi le tre Hyundai i20, apparse in chiara difficioltà rispetto alle Yaris, con Neuville sesto a 1’13”3, Tanak sesto a 1’14”1 e Fourmaux settimo a 1’14”8.

“Francamente non mi aspettavo di andare così forte in una gara su asfalto – ha confessato Rovanpera –. E’ stata un’ottima giornata per me, avevo il feeling giusto, adesso pensiamo a come preparare il set up per la seconda giornata”.

La seconda tappa in programma domani prevede 7 prove speciali per un totale di 124,08 km cronometrati, quelle che hanno scritto la storia di questo rally, vale a dire le prove che verranno ripetute due volte di Moya-Galdar (24,09 km), Arucas-Firgas-Teror (13,75 km) e Tejeda-San Mateo (23,30 km), seguite a fine giornata dalla superspeciale di Las Palmas de Gran Canaria (1,80 km). Infine domenica la tappa finale ha in programma 5 prove speciali per complessivi 58,38 km cronometrati, con i crono ripetuti due volte di Aguimes-Santa Lucia (14,97 km) e Maspalomas (13,47 km) che fungerà da power stage live su Sky alle 14.15 italiane, e con la prova spettacolo di Costa Canaria (1,50 km) che si disputerà dopo il primo passaggio a Maspalomas al Karting Club.

CLASSIFICA DEL 49° RALLY ISLAS CANARIAS DOPO LA PRIMA TAPPA

1.Rovanpera in 1h10’31”8

2. Ogier a 26”8

3. Evans a 36”4

4. Pajari a 55”8

5. Katsuta a 1’06”0

6. Neuville a 1’13”3

7. Tanak a 1’14”1

8. Fourmaux a 1’14”8

9. Munster a 2’11”1

10. Y.Rossel a 2’50”7