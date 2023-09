Per favore, lavate la macchia del Fuji

Se guardiamo i fatti, altro che Gp d’Italia F.1 . Il weekend più tosto, intenso e ansiogeno di questo fine stagione in casa Ferrari si vivrà al Fuji , con la gara del Wec che dirà tante cose sulla l otta per il titolo iridato in categoria Hypercar .

Classifiche incerte, BoP permettendo

Infatti dopo la 6 Ore di Monza la Rossa resta in piena corsa per il mondiale Costruttori e Piloti nei prossimi appuntamenti, sia in Giappone che Bahrain. In classifica Costruttori la Toyota comanda con 152 punti, seguita dalla stessa Ferrari a 126, quindi dalla Cadillac a 72, dalla Porsche a 66 e dalla Peugeot a 50. Quanto alla top five degli equipaggi, a far da battistrada c’è il Toyota #8 (Hartley/Hirakawa/Buemi) con 115 punti, seguito da quello della vettura gemella #7 (Lopez/Kobayashi/Conway) a 92, pari col primo sodalizio Rosso, la Ferrari #51 (Pier Guidi/Giovinazzi Calado) a 92 e il #50 (Fuoco/Molina/Nielsen) a 85, col Cadillac #2 (Lynn/Bamber/Westbrook) a 71 punti, a chiudere la top five. In poche parole, sarà lotta dura e incerta a tutti i livelli, sperando che la parola finale sul duello italo-giapponese in atto non sia dovuta alle alchimie - non sempre nobili - del famigerato BoP.

La storia del Fuji

Piuttosto, se anche il destino e la fortuna possono metterci le mani, be’, allora c’è da dire che la Ferrari stessa non può che sentirsi immensamente in debito col tracciato posto alle pendici di quello che viene da sempre considerato un luogo iconico e sacro, per i giapponesi. Non a caso la pista sorge alle pendici del vulcano più noto, fotografato e dipinto del Giappone, ovvero il leggendario Fujiama. Nato a metà degli Anni ’60 come interpretazione orientaleggiante degli speedway in salsa statunitense, grazie alla presenza in origine di ben due sopraelevate, il circuito viene convertito a pista stradale nel 1967 e nel lay-ot odierno, assai rivisto da quello che ospitò il debutto nipponico della F.1 iridata nel biennio 1976-1977, assomma 16 curve per un totale di 4,5 chilometri di lunghezza e una bella tradizione soprattutto legata alle gare internazionali endurance.