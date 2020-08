Quarto una settimana fa, solo ottavo oggi. Charles Leclerc si augurava di chiudere più avanti della quarta fila in qualifica, ma nelle condizioni odierne la SF1000 non gli ha permesso di raccogliere di più dell'ottavo tempo a 1"4 dal crono valso la pole a Bottas.

Vettel amaro: "Sembra che andiamo contro un muro"

Inutile mettere più carico

Leclerc ha commentato così il suo sabato: "Penso che oggi sia più realistico sul dove ci troviamo effettivamente. Con le medie avevamo un buon passo, abbiamo perso qualcosa con le soft, non so quante persone abbiano fatto il tempo con le medie nell'ultimo tentativo in Q3. Noi abbiamo fatto fatica a tenere le gomme soprattutto fino all'ultimo settore, sono stato aggressivo già la settimana scorsa ma stavolta anche un po' di più, del resto non abbiamo molta scelta, se mettessimo più carico andremmo più piano, ma in questo fine settimana l'abbiamo pagata di più facendo maggior fatica nel terzo intertempo".

Mica posso dire la strategia...

Sulla gara, Charles ha detto di aspettarsi strategia differenti: "Domani sarà sicuramente una gara difficile, già è complicato tenere il passo degli su un giro, in corsa lo sarà ancora di più. Però voglio rimanere ottimista, proviamo a dare il meglio poi vedremo dove finiremo. Strategia? Penso che qualcuno si prenderà il rischio di azzardare una sola sosta, altri invece andranno su due, per quanto ci riguarda non posso dire su quale strada andremo, ma abbiamo analizzato bene i dati e siamo sicuri di cosa faremo, tenendo presenti i piccoli problemi di degrado che abbiamo con cui dobbiamo lavorare".

