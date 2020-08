Bella risposta di Valtteri Bottas a chi lo accusa di farsi venire il “braccino” quando si tratta di andare a infastidire Lewis Hamilton. Il finlandese ha strappato la pole a Silverstone per il GP del 70° Anniversario, lasciando la seconda piazza - questa volta - al sei volte campione del mondo. Occhi puntati, dunque, alla prima curva: saranno scintille?.

Seconda fila aperta da Nico Hulkenberg. Il tedesco, recuperato dalla Racing Point per sostituire Perez positivo al podio, ha l’occasione della vita per prendere quel podio che gli è sempre sfuggito in carriera e dimostrare di valere un sedile per l’anno prossimo… Ma per conquistarlo dovrà guardarsi le spalle da Max Verstappen, che parte dalla quarta piazzola.

Alla lotta per il podio, però, può partecipare anche Daniel Ricciardo. L’australiano ha messo la sua Renault al quinto posto, davanti all’altra RP20 di Stroll, e viste le prestazioni della monoposto della Losanga nei long run di sabato, c’è margine per puntare al gradino più basso del podio.

Pierre Gasly è in settima posizione, mentre l’ottavo posto di Leclerc certifica come il podio di una settimana fa della SF1000 #16 sia stato frutto di un colpo di fortuna ben sfruttato, ma anche come il monegasco sia in grado di guidare sopra i difetti della monoposto, perché Vettel non è andato oltre il 11° tempo.

Chiudono la top ten, Albon nono e Lando Norris decimo.

Le strategie

Imparata la lezione data dalle forature di una settimana fa, Pirelli stima strategie molto più conservative da parte dei team, orientando le scelte su due soste.

La più veloce prevede due stint di 15 giri con le Medie C3, per poi finire la gara con le Hard C2. In alternativa, dopo un primo stint di 12 giri con le C3, c’è chi potrebbe usare le C2 per le successive due parti di gara da 20 giri ciascuna.

Soft C4 da escludere? Non del tutto, perché potrebbero essere un’arma da usare per gli ultimi 8 o 6 giri di GP per chi si troverà nelle condizioni di andare a caccia del punto extra del giro più veloce.

Da considerare la variabile Safety Car. Dal 2013 Bernd Mayländer ha fatto sempre almeno un’apparizione sul circuito britannico, le situazioni di caos portate da incidenti che ricompattano il gruppo riservano sempre delle sorprese.