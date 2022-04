Verstappen: “L'affidabilità sta segnando il campionato”

Inizio di stagione da incubo per il Campione del Mondo . In Australia , Max è stato tradito per la seconda volta (su tre gare) dalla sua RB e porta a casa un altro 0 che pesa tantissimo nella rincorsa al titolo.

La gara dell’olandese è finita al 39esimo giro a causa di una perdita al sistema idraulico. Una gara, in realtà, condotta in gestione del secondo posto perché la Ferrari #16 girava su un altro passo e i problemi di graining non consentivano a Max di forzare per provare a colmare il gap.

Le parole di Verstappen

Poi, il disastro, che ha mandato in fumo GP e punti. Una rottura che ha stupito Max perché arrivata senza nessun preavviso: “Non so cosa sia successo - ha detto a Sky Sport - ma nel complesso è stato un weekend negativo. Il passo di gara non era buono e non potevo lottare con Charles perché le gomme si distruggevano in fretta. Però stavo difendo il secondo posto, ero solo senza pressione e mi sarei accontento. E’ sempre meglio fare punti, ma prima bisogna concludere le gare e non lo stiamo facendo”.

Che Max abbia incassato un duro colpo glielo si legge in faccia. La Red Bull oltre a non essere più veloce della Ferrari si scopre terribilmente fragile e di fronte a un avversario che, al momento, non ne sbaglia una, difendere il titolo sarà un’impresa da fare in rimonta.

“L’affidabilità sta segnando il campionato - ha concluso - Siamo molto lontani e sarà difficile recuperare”.

Mondiale F1, la classifca piloti