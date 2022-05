Statistiche: nessuna vittoria Ferrari nel "giorno" di Villeneuve

L'8 maggio è un giorno triste per la Formula 1, e per la Ferrari in particolare. E' il giorno in cui Gilles Villeneuve se ne è andato per sempre, con il terribile incidente nelle qualifiche di Zolder nel 1982, giusto 40 anni fa. Una data che statisticamente non porta neanche fortuna al Cavallino Rampante, che nelle quattro occasioni in cui si è corso un GP in data 8 maggio non è mai riuscito a vincere.