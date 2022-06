Andretti esige rispetto: "Wolff? Siamo nelle corse da molto tempo"

Non è un bel trattamento quello che, finora, parte dalla Formula 1 ha riservato al progetto di Michael Andretti . 2024, Andretti Global e la voglia di lanciarsi in Formula 1 con una proposta seria, perché il nome ha dato dimostrazione ampia di qualità nelle operazioni che ha avviato in altre categorie del motorsport.

Non sono mancate posizioni a ben vedere di ingerenza, essendo la FIA a doversi pronunciare sull'ammissione o meno di un team in Formula 1. Liberty a dichiarare l'assenza di un'urgenza immediata di aprire alla squadra numero 11 in griglia.

La vicenda è strettamente legata al dato economico. Un posto in più a tavola col quale dividere i proventi.

Condizione necessaria alla Formula 1, quest'ultima, che aprirebbe le porte a un undicesimo team solo se in grado di "apportare valore" (sportivo, di immagine, al business? In quale ordine di priorità?).

Eppure, reazioni quasi di scherno, a dire come i 200 milioni di ingresso in F1 non siano minimamente sufficienti a creare una squadra competitiva.

Il rispetto dovuto agli Andretti

Torna a parlare del progetto Andretti Global, Mario Andretti. Lo fa per replicare alle critiche che, più di altre, hanno messo in dubbio la candidatura. Parla a Toto Wolff, in un'intervista concessa ad Auto Motor und Sport.

"Toto Wolff ha parlato molto apertamente della nostra credibilità. A ogni modo, a me personalmente ha parlato in modo diverso.

Ho trovato le critiche parecchio irrispettose, perché noi siamo nelle corse da molto più tempo di quanto non lo sia lui. Rispetto il successo che ha avuto finora però non c'è motivo per cui debba guardarci dall'alto", puntualizza Piedone.

Pronti a pagare di più

Il percorso della candidatura è fermo allo stadio del vaglio da parte della Federazione. Una risposta alle velleità di Formula 1 nel 2024 potrebbe arrivare nel corso del prossimo autunno. Intanto, Andretti sottolinea come le risorse siano già a bordo, per dare il via ad Andretti Global e con il supporto degli sponsor.

Detto delle valutazioni dei team in Formula 1 stimate intorno al miliardo di dollari per la squadra di minor valore, la soglia di sbarramento posta a 200 milioni di dollari per l'accesso è un valore sul quale Mario Andretti approfondisce la disponibilità del progetto curato da Michael: "Stiamo aspettando che la FIA ci dia un numero, quanto dobbiamo pagare perché ci facciano entrare. Sapevamo che era una cifra intorno ai 200 milioni di dollari, adesso potrebbero volere di più ma siamo ancora in attesa di un riscontro.

Con Bernie sarebbe stato diverso, Liberty dà alle squadre troppa voce in capitolo".