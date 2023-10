GP USA 2023: il GP numero 75 nella storia degli States

La Formula 1 non è mai stata veramente americana se non con l'avvento di Liberty Media , il che è storia recente. Tuttavia, pur essendo la F1 nata e sviluppatasi con stampo prettamente europeo, gli Stati Uniti sono una delle nazioni che ha ospitato più tappe del mondiale, segno di come gli States siano stati, da sempre, un obiettivo del Circus a quattro ruote, il quale ha provato a più riprese a conquistare il territorio a Stelle e Strisce. Quella che Liberty Media ha condotto a termine, è stata in pratica una lunga rincorsa al popolo americano.

Può infatti sorprendere, ma gli Stati Uniti sono la quarta nazione che vanta più GP di sempre sul suo suolo, e diverrà la seconda nello spazio di due anni. Se si conta infatti qualsiasi tipo di denominazione, gli USA come gare disputate sul proprio territorio sono dietro solamente ad Italia (105), Germania (79) e Gran Bretagna (78). Il GP USA 2023, ad Austin, sarà infatti la 75° prova della storia ad andare in scena su territorio americano, e saranno 76 entro la fine dell'anno grazie al ritorno di Las Vegas. Per cui, questo significa che con un ritmo di tre gare l'anno nel prossimo futuro (Miami, Austin e Las Vegas) gli Stati Uniti scalzeranno presto Germania e Gran Bretagna al 2° posto di tutti i tempi per GP organizzati.

La classifica: domina l'Italia, Stati Uniti presto al 2° posto

In questa classifica, come detto, rientrano tutte le gare disputate sul proprio territorio, indipendentemente dalla denominazione del GP. Per fare un esempio pratico, l'Italia ha ospitato ben 105 gare sul suo suolo: abbiamo avuto 74 edizioni del GP Italia (73 delle quali a Monza, una ad Imola nel 1980), poi un GP Pescara (nel 1957, con un'edizione che fatto la storia: con i suoi 25,597 chilometri, il circuito di Pescara è il più lungo di sempre ad aver ospitato una tappa valida per il mondiale), 26 edizioni del GP San Marino (tutte ad Imola, dal 1981 al 2006), 3 edizioni del GP Emilia-Romagna (tutte ad Imola anche queste, dal 2020 al 2022) ed un'edizione del GP Toscana, quella del 2020 al Mugello.

La Germania è seconda con 79 gare organizzate: 64 valide come GP Germania (37 volte ad Hockenheim, 26 al Nurburgring, 1 sul circuito dell'Avus), 12 come GP Europa (tutte al Nurburgring: una volta nel 1984, nel biennio 1995-1996 e poi in altre nove occasioni, ininterrottamente dal 1999 al 2007), 2 come GP Lussemburgo (in entrambi i casi al Nurburgring, nel biennio 1997-1998: ad organizzare era la nazione lussemburghese, che però non avendo impianti sul suo territorio "affittava" il Nurburgring) ed una come GP Eifel, pure questo al Nurburgring, nel 2020.

La Gran Bretagna invece è terza con 78 gare ospitate. Alle 74 edizioni valide come GP Gran Bretagna (57 andate in scena a Silverstone, 12 a Brands Hatch e 5 ad Aintree), si affiancano le tre gare organizzate come GP Europa (2 a Brands Hatch nel 1983 e 1985, una a Donington nel 1993) ed il GP del 70° Anniversario, corso a Silverstone nel 2020.

L'America, come detto, insegue al momento con 74, cui si aggiungeranno le due di questa stagione, ovvero Austin e Las Vegas. Oltre alle 11 edizioni della 500 Miglia di Indianapolis, che fece parte del calendario della F1 dal 1950 al 1960 compreso, si sono registrati 43 GP Stati Uniti, 8 gare valide come GP Stati Uniti Ovest, altre 8 come GP Stati Uniti Est, poi 2 edizioni del GP Las Vegas ed altre 2 edizioni del GP Miami. Pur tra tante denominazioni ufficiali differenti, gli USA hanno fatto quasi sempre parte del calendario, ininterrottamente dal 1950 al 1991, poi ancora dal 2000 al 2007 e infine dal 2012 ad oggi. Con tre gare già certe nell'immediato futuro, gli Stati Uniti pareggeranno Germania e Gran Bretagna nel 2024 (anno al termine del quale avremo Germania, Gran Bretagna e Usa a pari merito con 79 GP organizzati) per poi passare al 2° posto in solitaria nel 2025. Insomma, una storia lunga e che si rinnova, con questo 75° GP su terra statunitense pronto ad andare in scena: riviviamo insieme questa storia.

