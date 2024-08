Il ventennale dell'ultimo urrà iridato di Michael Schumacher

Tutti, almeno una volta nella vita, hanno desiderato guidare una DeLorean. Non per le forme o per le prestazioni, ma perché è la macchina di “Ritorno al Futuro”, quella che ti fa viaggiare a piacimento nel tempo. Una macchina maledetta, nella realtà e nella finzione: nella pellicola finisce per essere odiata dal suo stesso creatore, nella vita reale su di lei aleggiano leggende non del tutto piacevoli. Tutti, però, ne abbiamo desiderato le capacità: spesso, più per il desiderio di cambiare qualcosa che era già accaduto, piuttosto che per dare una sbirciata a ciò che sarebbe capitato in futuro. Se il futuro ha l’enigma dell’incertezza ed il fascino dell’ignoto, il passato ha la forza dei ricordi e la malinconia della nostalgia per le cose belle. A noi non resta che il presente, l’istante che divide passato e futuro: del resto, neanche l’istante in cui avete cominciato a leggere questo servizio potrà mai tornare, e parliamo giusto di un attimo fa. Perché il tempo non è che una lunga, infinita sequenza di istanti. E lo stesso viaggio nel tempo non è che una pia illusione: il tempo è una linea unidirezionale che va solo in avanti, senza possibilità di tornare indietro. E’ fatto di attimi che si susseguono, di albe che diventano tramonti, di mattine che diventano sere. Uno dopo l’altro, i giorni diventano settimane, le settimane diventano mesi, i mesi diventano anni e gli anni diventano ricordi. Poi, come di colpo, ti giri e comprendi che quel ricordo di anni ne ha appena compiuti 20. Come quel 29 agosto 2004, Gp del Belgio: l’ultima corona di Michael Schumacher.