Alle ore 15:00 scatta il GP di Monaco, quinto appuntamento del Mondiale di F1 2012 che potrete seguire in diretta, con il commento, giro per giro, di Autosprint.

La Ferrari ha un’occasione d’oro. Charles Leclerc scatta dalla pole, posizione che sullo stradale del principato vale più di un’ipoteca sulla vittoria finale che, per una Rossa in crisi di risultati, sarebbe una boccata di ossigeno sulla strada delle ritrovata competitività. Ma attenzione alla prima staccata della Santa Devota: al fianco del “padrone di casa” scatta Max Verstappen, anche lui a caccia di punti pesantissimi per prendersi la vetta del Mondiale, dato che Hamilton parte settimo e appare in un weekend di rara crisi tecnica.

Maranello può puntare in alto anche perché ha messo la SF21 in seconda fila, con Sainz che scatta quarto, dietro a Bottas terzo.

Terza fila per Norris e Gasly, ma gli occhi vanno puntati, oltre che sulla prima, anche sulla quarta fila che pesa 11 titoli mondiali. Infatti, l’ottavo tempo l’ha messo a segno Vettel che ha fatto valere tutta la sua classe su una pista che esalta la tecnica di guida.

Chiudono la top ten Sergio Perez e Antonio Giovinazzi.

Strategie per il GP

In una pista dove passare è impossibile, l’unico modo per guadagnare posizioni è tramite l’anticipo o il posticipo dell’unica sosta prevista da Pirelli per giocare la carta dell’overcut o dell’undercut. La strategia più gettonata dovrebbe essere quella che prevede la gestione del primo stint con le rosse per 27-35 giri per poi finire la galla con le gialle. Oppure, come detto in precedenza, i team possono provare a giocare il jolly del rientro in anticipo, tra il giro 20 o 25, per poi finire a gara con il compound più duro. La terza opzione prevista dal fornitore unico di gomme è pensata per chi, dalle retrovie, sceglie di partire con la mescola intermedia, farà una prima parte di gara più lunga, tra i 43 e 51 giri, per finire il GP con le rosse.