F1 LIVE GP Monaco: Segui la gara in diretta

Cari fan di Autosprint , ben trovati in questa nuova LIVE per vivere assieme, giro per giro, il Gran Premio di Montecarlo.

Le qualifiche hanno visto la Ferrari in gran forma, nonostante il brivido finale del Q3. Infatti Leclerc ha messo a segno la pole, Sainz ha timbrato il secondo tempo… con l’amaro in bocca per non aver concluso l’ultimo tentativo a causa dell’incidente di Perez

A Montecarlo, chi ben comincia è a metà dell’opera, cosa che non si può dire di casa Red Bull. Perez e Verstappen sono in seconda fila e iniziano a emergere i primi screzi nel box: cosa avrà voluto dire Max con quel “Qui conviene fare un giro buono e poi metterla a muro…”, un messaggio in codice al compagno di squadra?

In terza fila si sono piazzati Norris e Russell, mentre in quarta i due campioni del mondo Fernando Alonso e Lewis Hamilton.

Chiudono la top Ten Vettel e Ocon.

Strategie

In caso di gara regolare, senza pioggia o safety car a rimescolare in maniera carambolesca le carte, Pirelli prevede Monaco come un GP a due soste. La finestra per il pit stop cambia solo in base alla gomma di partenza se soft o media.