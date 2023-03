GP Bahrain, gli highlights delle qualifiche

Il GP del Bahrain è iniziato nel segno di Max Verstappen. Il campione del mondo inizia da dove ha lasciato, prendedosi il primo posto e lanciando un segnale a tutti, in primis al suo compagno di squadra. Le ambizioni di Sergio Perez, infatti, devono fare i conti con il talento dell'olandese. In seconda fila ci sono le Ferrari. Qualifica della Rossa non iniziata benissimo, con la SF-23 di Leclerc che ha perso pezzi nel Q1, ma è finita monopolizzando la seconda fila. Anche rischiando di strategia, in ottica gara. Infatti, Leclerc ha preferito rinunciare all'ultimo run del Q3 per risparimare un set di gomme in ottica gara.