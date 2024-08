GP Italia, certezza dei lavori per garantire il futuro di Monza

Lavori necessari per portare l'impianto agli standard richiesti dalla Formula 1 dell'entertainment. Delle attività e dei servizi rivolti ai tifosi, al di là dell'azione in pista. Servirà rifare le tribune tra 2025 e 2026, prossimo di una serie di passi necessari per poter confermare il GP d'Italia in calendario.

Monza ci sarà sempre

Nel corso della conferenza stampa di presentazione del GP il presidente della Regione Lombardia, Fontana, ha dichiarato: “Il gran premio c’è e ci sarà sempre. L’importante è che ci sia questa collaborazione tra Regione Lombardia, ministero dei Trasporti e ACI per adeguare e fare in modo che questo circuito sia come sempre tra i migliori al mondo anche dal punto di vista tecnologico, dei servizi e dell’accoglienza”.

A sottolineare la centralità degli interventi strutturali, prima ancora dell'accordo finanziario da raggiungere tra Liberty Media e il promoter del GP a Monza, Stefano Domenicali ha spiegato: "Dal punto di vista delle condizioni economiche, del contratto con tutte le autorità e imprese che devono seguire le cose, credo che si troverà assolutamente la quadra. Siamo positivi per cercare di chiudere l'estensione il prima possibile.

È bello aver visto la prima fase dei lavori completati nei tempi definiti. Adesso, per guardare avanti dobbiamo prima di tutto fare in modo che quello che manca sia completato in tempi certi. Questo è il tema fondamentale".