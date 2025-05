Crugnola in testa al Targa Florio

Crugnola davanti a Basso

Alla fine è arrivata pure la nebbia sull'ultima prova della giornata, ma anche in mezzo a tante difficoltà, il nome che svetta in cima alla classifica provvisoria è sempre quello di Andrea Crugnola, che ha preso il comando delle operazioni dopo la seconda prova speciale e non l'ha più mollato. Il quattro volte campione d'Italia ha infilato sei scratch e ha messo da parte un vantaggio già importante, che gli permette di pensare alle quattro speciali di domani con la serenenità di chi può guardare tutti dall'alto.

Seconda piazza provvisoria per Giandomenico Basso: il veneto ha vinto la prima speciale di giornata e poi è sempre rimasto in scia a Crugnola, ma i secondi persi sulla Campofelice, dove ha pagato quasi 10" al leader della classifica, hanno di fatto cambiato gli equilibri della giornata. Grande lotta per il terzo gradino del podio tra Bostjan Avbelj e Simone Campedelli: per ora la sta spuntando il romagnolo, che ha passato lo sloveno sulla penultima speciale di oggi, ma i due sono divisi da appena un secondo e promettono di darsi battaglia fino alla fine.

Ottima giornata anche per Roberto Daprà: il pilota trentino, portacolori di Aci Team Italia, ha firmato il suo primo scratch nel Tricolore e occupa una più che positiva quinta posizione assoluta, di poco davanti a Marco Signor. Male invece Fabio Andolfi, che con la Toyota ufficiale è in debito di feeling e viaggia in 8. posizione alle spalle di Marco Pollara.

Nel Trofeo Lancia Ypsilon al momento guida Davide Pesavento, al comando anche del Tricolore Due Ruote Motrici.

La classifica della 109. Targa Florio alla fine della prima tappa: 1. Crugnola-Ometto (Citroen C3) in 43'08.7; 2. Basso-Granai (Skoda FABIA RS) a 13.6; 3. Campedelli-Canton (Skoda FABIA RS) a 19.5; 4. Avbelj-Andrejka (Skoda FABIA RS) a 20.5; 5. Dapra'-Guglielmetti (Skoda FABIA RS) a 35.0; 6. Signor-Michi (Toyota YARIS GR) a 36.8; 7. Pollara-Princiotto (Skoda FABIA RS) a 48.0; 8. Andolfi-Menchini (Toyota YARIS GR) a 50.6; 9. Scattolon-Magrini (Citroen C3) a 1'01.8; 10. Ferrarotti-Grimaldi (Skoda FABIA RS) a 1'30.5.