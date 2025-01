Ogier vince il suo 10° Rally di Montecarlo

Con una prestazione davvero impeccabile, Sébastien Ogier ha messo il suo sigillo sulla 93a edizione del Rally di Monte Carlo precedendo il compagna di squadra Evans e la Hyundai di Fourmaux. Il pilota della Toyota ha così vinto la prova monegasca per la decima volta nella sua carriera in 16 partecipazioni, migliorando il suo record. L’otto volte campione del mondo grazie alla sua grande esperienza, ha controllato sin dall’inizio la gara, riscattando la sconfitta ad opera di Neuville patita dodici mesi fa. Questa è la sua 62a vittoria in una prova iridata, ottenuta con una performance studiata alla perfezione dall’otto volte campione del mondo, che ha dimostrato di essere ancora una spanna sopra tutti in una gara atipica come questa e sempre piena di sorprese.