È l’unico rookie che prenderà il via a Melbourne, Nicholas Latifi. E lo farà con il numero 6 sulla Williams. Dal ritiro di Nico Rosberg, al termine del 2016, nessun pilota ha optato per il numero col quale il tedesco si è laureato campione del mondo, una possibilità offerta ai piloti al debutto nel 2019. Questo perché il regolamento prevede la riassegnazione del numero dopo 2 stagioni di inattività del pilota in Formula 1.

Eccezione alla scelta dei numeri, dal 2 al 99 – spettando l’1 al campione del mondo in carica, qualora volesse utilizzarlo – è nel 17, ritirato dalla FIA in segno di rispetto dopo la morte di Jules Bianchi.

Toronto è l'Area 6

Perché la scelta del numero 6 da parte di Latifi? La motivazione è strettamente legata a un’identità ricorrente della sua Toronto: “Sono certo vi starete tutti chiedendo quale numero abbia scelto per la prossima stagione di Formula 1.

Ho scelto il numero 6 perché sono di Toronto e Toronto è nota come “la 6”, fondamentalmente perché se sei di Toronto il tuo prefisso è o 416 o 647, è un po’ una cosa stupida ma ci sta sempre, perciò l’ho scelto”, ha spiegato su Twitter Latifi, dopo aver svolto una sessione al simulatore.

Per approfondire, poi: "Altri legami al 6 sono nella suddivisione di Toronto in 6 distretti; il riferimento ampio alla "The 6" è anche in parte dovuto a Drake (rapper; ndr), che è di Toronto e richiama il nome in una delle sue prime canzioni e uno dei suoi albun era intitolato "Views from the 6".

E' stato anche il numero che è ho usato in tre delle mie quattro stagioni in Formula 2, sebbene sia stato più per caso, avendo DAMS assegnti il 5 e il 6 per le posizioni nelle quali ha concluso il campionato".

Williams che non ha ancora annunciato la data di presentazione della nuova monoposto ma ha confermato il superamento dei crash test al primo tentativo, diversamente da quanto avvenuto nel 2019, quando servirono ben 6 tentativi per ottenere l’omologazione. Premesse perlomeno migliori dalle quali partire e provare a ridurre le distanze dalle squadre di metà schieramento.

