Lo scorso luglio, alla vigilia di Silverstone, suggeriva una riorganizzazione dei ruoli e una campagna acquisti tra i migliori tecnici presenti sulla scena, da affiancare alle risorse che Maranello ha.

Dopo Monza, Luca Cordero di Montezemolo commenta eppure non affonda con la critica esplicita: “Per chi vuole bene alla Ferrari, e io gliene voglio molto, questo è il momento in cui è meglio tacere”, dichiara all’agenzia Ansa.

Davanti c’è il Mugello, la gara di casa, la numero 1.000 della Formula 1 e un Gran Premio di Toscana inedito. Si è costretti a vivere di auspici, perlomeno il popolo ferrarista: sperare che dopo due Waterloo come Spa e Monza, al Mugello si possa correre dignitosamente nelle posizioni dentro i punti. Questo al momento è ciò a cui ambire.

Speranza che è nelle parole di Montezemolo, “sperare, alla vigila del millesimo gran premio, che come è successo alcune volte in passato, la Ferrari sia in grado di fare affidamento alle sue capacità, per superare momenti difficili come questo".

L’unico fattore nuovo al quale aggrapparsi, piuttosto, è la configurazione del circuito, curve da Barcellona o Silverstone, proposte in serie. Ecco, tanto basta per capire che si potrà far meglio rispetto alle ultime due esibizioni, ma certamente le lacune del progetto non svaniscono in 7 giorni.

Sarà interessante capire, su un circuito inedito, quanto potrà contare il correre sulla pista di casa, con le configurazioni d’assetto che dovrebbero perlomeno avvantaggiare l’inizio di week end e indirizzarlo sulla giusta via dello sviluppo, rispetto a chi si presenterà con una base definita al simulatore (e spesso corretta quanto basta per procedere con il fine-tuning).