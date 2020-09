Max Verstappen ha iniziato con il piede giusto il fine settimana del Mugello, chiudendo sia nelle Fp1 che nelle Fp2 vicino alle Mercedes, aspetto che fa ben sperare in casa Red Bull per domani ma soprattutto per domenica.

Fp2: cronaca e tempi

Max si diverte al Mugello

Max ha parlato così del suo venerdì: "Per noi è stata una buona giornata, possiamo essere piuttosto soddisfatti dal comportamento della macchina. Non siamo troppo lontani dalla Mercedes, questo è un aspetto positivo, a livello di bilanciamento ci sono sempre cose da migliorare ma nel complesso sono contento. Mugello? E' una gran bella pista, ci sono curve molto veloci, eccezionali da fare con una macchina di Formula 1, soprattutto l'Arrabbiata 1 e 2, poterle affrontare a tutta facilmente è davvero qualcosa di incredibile".

