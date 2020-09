Novanta minuti di lavoro intenso per preparare per bene i 59 giri di domenica, giorno in cui il Mugello vedrà andare in scena il primo Gp di F1 sul suo asfalto. Un asfalto che Valtteri Bottas sembra aver interpretato, almeno finora, meglio di tutti: come nelle libere 1, anche nelle libere 2 il finlandese è stato il più rapido. Ferrari staccate con Leclerc 10° e Vettel 12°.

Verstappen è lì

Il finlandese della Mercedes è stato l'unico a scendere sotto il muro dell'1'17", fermando il cronometro sull'1'16"989, abbassando di circa un secondo il miglior tempo della mattinata. Hamilton si è fermato a 207 millesimi, battendo per pochi centesimi Max Verstappen, terzo e molto vicino alle due W11 dal momento che il ritardo dell'olandese è solo 0"246. Quarta posizione per Albon, che però si prende nove decimi abbondanti ed è l'ultimo a contenere un distacco inferiore al secondo.

McLaren, nuovo muso stile Mercedes

Ferrari, pomeriggio complicato

Charles Leclerc non è riuscito a ripetere la buona prestazione delle Fp1, che lo avevano visto chiudere in terza posizione. Il monegasco ha portato a casa il 10° tempo, a 1"411, due posizioni avanti a Sebastian Vettel, il cui ritardo è di 1"509, dunque di solo 98 millesimi dal compagno di squadra. Per i ferraristi un pomeriggio non facile, dal momento che entrambi sono finiti in testacoda nel tentativo di portare al limite una SF1000 che anche nel passo gara non ha troppo brillato. Strano constatare che Leclerc ha addirittura peggiorato il suo miglior tempo della mattinata, probabilmente i cambiamenti apportati sulla vettura tra Fp1 ed Fp2 non hanno dato i risultati sperati. Inoltre, problema proprio sul finire di sessione per Sebastian Vettel, che si è fermato a bordo pista per un problema tecnico.



Seguono aggiornamenti sui passi gara

Due bandiere rosse

Il programma di lavoro delle squadre è stato complicato dalle due bandiere rosse uscite nell'ora e mezza di queste Fp2. Poco dopo mezz'ora è stato Lando Norris ad andare a sbattere con la sua McLaren tra curva 3 e 4, finendo lì la sua giornata e provocando il primo stop della sessione. Il secondo è arrivato a circa 20 minuti dalla fine del turno, per un'incomprensione tra Raikkonen e Perez: il messicano, in uscita dai box, nonostante la bandiera blu è arrivato troppo forte alla San Donato (curva 1), finendo per colpire Kimi che invece era in un giro veloce. I due piloti saranno convocati nel pomeriggio, vedremo se scatteranno delle penalità.