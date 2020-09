L'Italia non porta fortuna a Max Verstappen. Due gare e due ritiri per l'olandese, che al Mugello, dopo un ottimo fine settimana, non è riuscito a percorrere neanche un giro di gara. Colpa di un calo di potenza al motore che lo ha fatto ritrovare a centro gruppo, prima di essere colpito in prossimità di curva 3.

Max molto sfortunato

Max ha raccontato così la sua breve domenica: "Già dal giro di formazione il motore è andato in stallo, probabilmente è stata lo stesso problema di Monza, a me è sembrato molto simile. Ho avuto un buono spunto al via, ero dietro a Lewis, ma poi non sono riuscito ad accelerare ed ho perso velocità. L'incidente? Non sono sicuro di cosa sia successo, ma tanto non conta, può succedere se ti ritrovi in una situazione come quella, probabilmente mi sarei ritirato lo stesso".