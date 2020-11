Dopo una brutta gara cosa c'è di meglio di un trasloco? E' quello che ha pensato Charles Leclerc che dopo il quarto posto, incassato all'ultimo giro del GP di Turchia, ha sbollito la rabbia facendo squadra con il suo team. Così messo da parte quel focoso e furioso team radio, pieno di "Sono un c******e, ho fatto un lavoro di m***a" ecc., e dopo i complimenti per il terzo gradino del podio di Vettel, Charles ritrova il suo spirito di squadra e aiuta i suoi colleghi a smontare il box Ferrari a Istanbul.

Il monegasco è già pronto per tornare in pista e ripartire dal GP di Sakhir, tra due settimane. "Un bel bottino di punti e un grande spirito di squadra. Leclerc aiuta la Scuderia Ferrari a fare le valigie dopo aver la dura gara a Istanbul", così il tweet ufficiale della Formula 1 riprende la vita da magazziniere di Charles. Ecco il video completo:

A solid haul of points, and some great team spirit @Charles_Leclerc helps the @ScuderiaFerrari team pack up after racing hard in Istanbul#TurkishGP #F1 pic.twitter.com/pNbHgRbwoJ