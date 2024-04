Calendario F1 2025, le gare e le novità di date

I cambiamenti sono concentrati, soprattutto, nella primissima parte della stagione, che inizierà in Australia il 16 marzo, per poi correre una settimana più tardi in Cina. Le gare in Bahrain e Arabia Saudita, inaugurali del campionato 2024 e corse di sabato per rispettare il periodo di inizio del Ramadan, si disputeranno in aprile.

F1 2025, Montecarlo e Montmelo precedono Montreal

Altra variazione nella sequenza di gare, il posizionamento del GP del Canada dopo quello in Spagna e non, come nelle prossime settimane, tra Montecarlo e Barcellona.

Anche il GP del Belgio e quello d'Ungheria scambiano lo slot in calendario, Spa si correrà il 27 luglio, una settimana prima dell'Hungaroring: dopodiché sarà pausa estiva con 26 giorni di stop.

Quante gare in sequenza nel nuovo calendario

Saranno numerose le sequenze di gare in 7 o 14 giorni: subito Melbourne e Shanghai, poi il trittico Suzuka-Sakhir-Jeddah, per proseguire con quello Imola-Monaco-Barcellona. "Ordinari" back-to-back saranno Spa-Hungaroring, Zandvoort-Monza, Austin-Città del Messico. Infine, il grande epilogo tutto d'un fiato in 14 giorni tra Las Vegas-Losail-Yas Marina.

"Il 2025 sarà un anno speciale, in quanto celebreremo il 75° anniversario del campionato di Formula Uno ed è questa eredità ed esperienza che ci permettono di offrire un calendario così forte. Ancora una volta, visiteremo 24 incredibili sedi in tutto il mondo, offrendo gare, ospitalità e intrattenimento di prim'ordine, di cui potranno godere milioni di persone", ha dichiarato Stefano Domenicali.

"Siamo grati alla FIA, ai nostri promoters, ai partner delle città ospitanti e a tutte le autorità sportive nazionali coinvolte per il loro impegno e il loro sostegno nella realizzazione di questo calendario e nell'assicurare quello che si preannuncia come un altro anno fantastico per la Formula 1.

Vorrei anche rendere omaggio ai nostri team e piloti di F1, gli eroi del nostro sport, e ai nostri fan in tutto il mondo per aver continuato a seguire la Formula 1 con un entusiasmo incredibile".

Ben Sulayem: calendario attento all'ambiente

In casa FIA, il presidente Ben Sulayem ha commentato: "Il calendario del campionato del mondo di Formula 1 del 2025 approvato dal Consiglio mondiale dell'Automobile, è un'ulteriore dimostrazione della nostra missione collettiva di raggiungere gli obiettivi di sostenibilità attraverso la regionalizzazione degli eventi.

Sebbene la nostra attenzione sia rivolta alla stabilità generale della Formula 1, abbiamo anche un dovere condiviso nei confronti dell'ambiente e della salute e del benessere del personale in viaggio. La FOM, sotto la direzione di Stefano Domenicali, ha prodotto un calendario che realizza una buona miscela tra circuiti tradizionali e le sedi moderne. Ringraziamo le autorità sportive nazionali ospitanti, gli organizzatori locali e le migliaia di volontari della FIA per il loro instancabile impegno nel rendere la Formula 1 uno spettacolo veramente globale e di massa, mentre ci prepariamo a celebrare il 75° anno di questo sport".

Le date del calendario di F1 2025

in corsivo i GP corsi a distanza di 7 giorni