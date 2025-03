F1 sprint GP Cina, gli highlights della gara vinta da Hamilton

SHANGHAI, CINA - Dopo il deludente week end australiano, nel secondo appuntamento della F1 2025 in Cina arriva la prima vittoria in Rosso di Lewis Hamilton: Il 7 volte Campione del Mondo conquista infatti sia la pole che la vittoria sprint in Cina, conquistando il primo successo suo e della Rossa nelle gare "brevi", introdotte per la prima volta nel 2021.

Vittoria di gestione per Hamilton Il successo di Sir Lewis arriva dopo 19 giri in cui non ha mai lasciato spazio a Max Verstappen, ma soprattutto con un'eccezionale gestione delle gomme che nel finale gli ha permesso di allungare su Oscar Piastri scavando una voragine di ben 7 secondi tra lui e il pilota della McLaren, giunto 2° al traguardo proprio davanti a Max. Nel finale si è riaccesa anche l'altra Ferrari di Charles Leclerc, dopo una fase centrale di gara in cui era stato in grande difficoltà. Nonostante ciò, il monegasco non è riuscito a superare George Russell, ma ha dimostrato le buone qualità della SF-25 sulla pista cinese. Ottima la gara di Yuki Tsunoda, autore di un'eccezionale partenza e di una buona difesa su Kimi Antonelli: il giapponese ha chiuso così in P6 tallonato dall'italiano. Si è dovuto accontentare invece della P8 Lando Norris, che ha commesso un errore al primo giro e poi non è mai riuscito a risollevarsi dai margini della zona punti. Appuntamento alle 8:00 italiane con la qualifica per il GP di domenica. Ripercorri la gara minuto per minuto con la nostra diretta testuale. Sprint race GP Cina, l'ordine di arrivo

4:37 Lewis Hamilton vince la sprint in Cina con la Ferrari! Sir Lewis vince la gara sprint di Shanghai con un vantaggio di ben 7 secondi su Oscar Piastri! Sul podio anche Max Verstappen, seguito da Russell, Leclerc, Tsunoda, Antonelli e Norris a completare la top 8. Sia per Hamilton che per la Ferrari è la prima vittoria in una gara sprint! YESSS LEWIS!!



First victory in red!!! pic.twitter.com/hvRyb24lwv — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) March 22, 2025 4:33 Norris in zona punti Al penultimo giro Lando riesce finalmente a superare Stroll portandosi in ottava posizione 4:30 Leclerc torna in vita Dopo un avvio complicato, Charles sembra tornato in vita con le sue gomme e si avvicina notevolmente a Russell: in palio c'è la quarta posizione. 4:29 Piastri supera Verstappen Nonostante abbia tentato di difendersi, Max non può fare nulla contro la velocissima McLaren di Oscar Piastri che ora va a caccia dii Lewis Hamilton. 4:27 Verstappen in crisi di gomme Max lamenta le condizioni delle sue gomme anteriori, entrambe morte secondo il 4 volte iridato 4:25 Gara da dimenticare per Norris Dopo essere sprofondato 9° a seguito di un errore nel primo giro, Lando Norris non riesce a tirarsi fuori dalla sua posizione alle spalle di Lance Stroll, tanto che dai box gli chiedono come possono fare per aiutarlo 4:20 Hamilton allunga, Piastri a caccia di Verstappen Lewis guadagna qualcosa su Max portandolo fuori dalla zona DRS. Ora è l'olandese a essere sotto attacco da parte della McLaren di Piastri 4:17 Verstappen a caccia di Hamilton Vicinissimi i primi 3, con Hamilton che ancora conduce inseguito da Verstappen. Ma attenzione perché alle loro spalle è minaccioso OSccar Piastri con la McLaren 4:13 Lawson aggressivo con Doohan Nel frattempo Liam Lawson, scattato 19°, sta cercando una difficile rimonta superando Doohan: i due si urtano ma alla fine il pilota Red Bull ha la meglio. 4:12 Punti per i primi 8 Ricordiamo che nella gara sprint i punti vengono assegnati ai primi 8 classificati: 8 punti al primo, 7 al secondo, 6 a l terzo e così via fino all'ottavo che ottiene un punto. 4:06 Parte bene Hamilton Il 7 volte iridato parte bene e mantiene la prima posizione, con Verstappen che rimane 2°. Parte male Lando Norris, mentre Leclerc viene superato da Russell. 4:04 Sprint Cina, si parte! Scatta ora la prima sprint race dell'anno, con Lewis Hamilton in pole position 4:00 Tutti con gomme Gialle, Hulk scatta dalla pitlane Tutti i piloti hanno deciso di partire con gomme Medium, quindi attenzione al degrado negli ultimi giri di questa sprint. Piccolo cambiamento in griglia, con la Sauber di Nico Hulkenberg che scatterà dalla pitlane per aver modificato il setup. 3:58 Splende il sole sopra Shanghai Anche oggi il tempo è clemente sopra la megalopoli cinese; 23 gradi di temperatura dell'aria e 35 per l'asfalto. Occhio alla pressione delle gomme che è stata aumentata da Pirelli di 1 psi rispetto a ieri per motivi di sicurezza. 03:35 Sprint Cina, la griglia di partenza Ecco come partiranno i 20 piloti nella sprint race della Cina. Start alle 4:00 italiane, tenetevi pronti!