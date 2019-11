Sarà in orario di cena, cioè alle 20,10 italiane (le 13,10 locali) il via del GP degli Stati Uniti, diciannovesima prova della stagione F1 2019. Sono 56 giri di gara sui 5,5 km del circuito ad Austin, che seguiremo con la nostra cronaca diretta condotta in parallelo con il canale Twitter specifico @autosprintLIVE.

Le qualifiche hanno visto la bella pole di Bottas, che sarà affiancato in prima fila da Vettel, e al momento in cui scriviamo non sono state sancite altre penalità oltre a quella di Perez, che partirà dalla pitlane per aver saltato un controllo del peso nelle prove libere. I primi cinque partiranno con gomme medie anziché soft e per quanto riguarda le strategie migliori, i tecnici Pirelli indicano in realtà una vasta possibilità di scelta restando sempre piuttosto veloci, in ogni caso preferendo una sola sosta.

La tattica migliore sarebbe soft-medie con stint di 22-25 e 31-34 giri rispettivamente. Poca differenza adottando le sequenze medium-hard oppure soft-hard (adattando ovviamente di conseguenza il momento della sosta) e, lo ricordiamo, anche invertendo i fattori: pure la strategia medium-soft sarà piuttosto veloce. Quindi sarà facile vedere differenti scelte da team a team e da pilota a pilota.

La nostra cronaca con Twitter

Tweets by autosprintLIVE