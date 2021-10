Clicca qui per aggiornare la diretta

Giro 4: Ocon au box, ha messo già la gomma dura

Giro 3: Russell ha fatto una super partenza, allungando fino alla 14° posizione. Verstappen si lamente di avere una macchina che scivola, ma ha il da adesso a il DRS e può iniziare a costruire l'attacco a Hamilton.

Giro 2: Alle spalle dell'inglese, Verstappen e Perez si sono accondati, mentre Sainz appare già in difficoltà con le soft e ha perso la posizione su Ricciardo.

Giro 1: Prova di forza di Hamilton che si prende la prima posizione passando all'interno di curva 1.

PARTITI!

Macchine schierate, si parte per il giro di formazione.

E vedere le tribune di un circuito piene è anche più bello

I bellissimi tifosi di Ricciardo

The love for @danielricciardo in America is truly something else #USGP #F1 pic.twitter.com/lucHZxJn0F