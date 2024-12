La classifica piloti definitiva del Mondiale di F1 2024

Charles Leclerc non è riuscito a battere Lando Norris nemmeno nella classifica piloti del Mondiale di Formula 1 2024, assegnato a Max Verstappen. Dopo il GP di Abu Dhabi si sono delineate infatti tutte le posizioni finali, con l'inglese che non solo ha vinto la gara ma si è anche laureato vice-campione del mondo, alle spalle dell'olandese della Red Bull. Il monegasco non è riuscito a sorpassare il pilota della Papaya al fotofinish, nonostante abbia rimontato fino al terzo posto. In Top 10 infine è Pierre Gasly che riesce a beffare Nico Hulkenberg e Fernando Alonso e quindi a soffiargli la piazza.