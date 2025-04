Antonelli crescita continua: "Felice della costanza e che passo in avanti a Suzuka!"

Il ragazzo si applica con profitto. Andrea Antonelli ha raccontato quanto sia importante completare gli studi, percorso che porterà al termine quest’anno , con tutte le difficoltà logistiche di chi tra febbraio e dicembre si trova in giro per il mondo ogni settimana o quasi. Studia sui libri, il programma dell’ultimo anno delle superiori, perché “ho fatto così tanti anni di scuola che sarebbe una vergogna lasciare all’ultimo e poi mia madre ci tiene davvero. Quindi, lo farò anche per lei”.

Il ragazzo si applica e apprende con estrema facilità, giudizio che vale ancor più guardando ai risultati prodotti da Antonelli tra Melbourne e Suzuka. In Giappone ha dimostrato di crescere a vista d’occhio anche su quell’aspetto (assai complesso) che è la preparazione ottimale delle gomme sul giro di qualifica. E si badi al dettaglio: il Russell che ha accanto è il miglior Russell che si sia visto in Formula 1. Fortissimo già nel 2024, quest’anno ha sommato una solidità spesso assente in gara lo scorso anno.

“Devo dire che finora è andata bene, la cosa che mi ha reso più felice è stata costanza che ho trovato nelle tre gare, continuando a migliorare week dopo week. Chiaramente ogni gara è un’occasione grandissima di apprendimento”, spiega Antonelli a Sakhir. “Sarà utile, in questo week end, avere le stesse mescole di Suzuka, poiché sto capendo sempre meglio le gomme. Nelle prime due gare ho faticato a mandare le gomme in temperatura nel modo giusto, mentre a Suzuka ho fatto un grandissimo passo avanti su quest’aspetto.

L’obiettivo è quello di continuare su questa tendenza positiva, continuare a migliorare il passo in qualifica. Penso di avere la velocità, è una questione di mettere insieme tutti i puntini: dal giro di riscaldamento delle gomme a fare il giro. Dovrò continuare così, su questa tendenza positiva e vedere cosa potrò ottenere domenica”.

Antonelli: che spinta alla fiducia in Giappone!

Suzuka era un appuntamento inedito, una pista da scoprire dal vivo e sulla quale si è preso il lusso (e il gusto) di girare in gara più veloce di chiunque. Giro record e primato nell’essere il più giovane pilota di sempre in Formula 1 a riuscirci. Verstappen battuto di pochi giorni.

Parla dell’esperienza da sommare, gara dopo gara, Andrea Kimi. Parla delle naturali differenze di un pilota al debutto verso un giovane esperto come Russell: “George sta andando molto bene, mi sta aiutando a spingermi sempre più in là. Lui, chiaramente, ha una certa esperienza con questa macchina e in Formula 1 in generale. Si vede la fiducia e sicurezza che ha, sa come giocare con la macchina e sa come risponderà in una curva quando andrà a spingere. C’è tanta conoscenza, fiducia ma penso di aver fatto un grosso passo in avanti a Suzuka in termini di fiducia e comprensione della vettura. Le condizioni qui saranno molto diverse dai test, farà molto più caldo e non vedo l’ora di capire cosa potremo fare nel week end”.

Bahrain prova del 9 sulla gestione gomme

Mercedes dovrà dare le risposte attese sulla gestione delle gomme sul passo gara, in condizioni di pista molto aggressiva e con temperature che saranno le più elevate delle tre gare corse finora. “A Suzuka faceva freddo e il nuovo asfalto ha cambiato tutto nel modo di gestire le gomme. Nel primo settore andavamo al massimo e non serviva gestire le gomme durante il giro. La Pirelli ha migliorato molto quest’aspetto ed è stato bello fare uno stint nel quale non doversi preoccupare troppo della gestione. Qui sarà totalmente diverso, penso che troveremo un asfalto più “aperto” (la granulometria del fondo, caratterizzato da pietre desertiche e maggiore porosità; ndr), è tra i più vecchi, farà molto più caldo e penso che sarà un tema molto importante per la gara. Anche a livello di mentalità sarà importante essere in grado di cambiarla e gestire al meglio le gomme”.

